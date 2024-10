L1 Nieuws De zoektocht in een natuurgebied in het Belgische Maasmechelen

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 15:07 Zoekactie in verdwijningszaak Angelique Hendrix levert niets op

De Belgische politie heeft de zoekactie in een natuurgebied in Maasmechelen afgerond. In het gebied werd gezocht in verband met de dood van de Nederlandse Angelique Hendrix in 1990, maar er zijn geen spullen of sporen van Hendrix gevonden, meldt de politie.

De Limburgse vrouw van 18 jaar verdween in 1990. Onlangs werd bekend dat een schedel, die na haar verdwijning in de omgeving werd gevonden, van haar is. De Belgische autoriteiten deden op verzoek van Nederland daarom de afgelopen dagen onderzoek in het gebied.

Hoewel niets werd aangetroffen, gaat het onderzoek naar de verdwijning verder, meldt de politie. "Op deze manier is het mogelijk zaken uit te sluiten", citeert L1 Nieuws de onderzoeksleider.

Toen duidelijk werd dat de destijds gevonden schedel van Hendrix bleek te zijn, ontving de politie veertien tips. Die worden nu onderzocht. Een aantal tips kan volgens de politie mogelijk meer licht op de zaak werpen. Voor de gouden tip is 30.000 euro uitgeloofd.

Spoorloos

Op 13 juli 1990 ging Angelique Hendrix fietsen met haar broertje achterop. Ze stopte onderweg en stuurde hem terug naar huis, waarna ze spoorloos verdween. Bijna een jaar later werd een schedel gevonden in Maasmechelen, net over de Belgische grens bij Stein. Destijds was DNA-onderzoek nog niet ver ontwikkeld en werd de link met Hendrix niet gelegd.

Pas ruim twintig jaar later leverde het DNA-profiel van de schedel een match op en kwam er een doorbraak in de zaak. Na aanvullend onderzoek in Nederland en België werd twee weken geleden bekend dat het 100 procent zeker is dat het om de schedel van Hendrix gaat.