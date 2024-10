Nieuwe zoekactie na doorbraak in Limburgse vermissingszaak uit 1990

Politie Onlangs was er een doorbraak in de vermissingszaak van Angelique Hendrix

De Belgische politie is vanochtend in Maasmechelen een zoekactie begonnen in verband met de verdwijning van de 18-jarige Angelique Hendrix uit Stein. De jonge Limburgse vrouw verdween in 1990. Onlangs werd bekend dat de schedel die in 1991 in de omgeving is gevonden van haar is.

De zoekactie neemt naar verwachting enkele dagen in beslag en vindt plaats op verzoek van de politie in Nederland, schrijft de regionale omroep L1 Nieuws. Er zijn ook Nederlandse rechercheurs aanwezig.

Fietsen

Angelique Hendrix ging op 13 juli 1990 fietsen met haar broertje achterop. Op een gegeven moment stopte ze en stuurde ze haar broertje terug naar huis. Daarna is ze nooit meer gezien.

Bijna een jaar later werd een schedel gevonden in Maasmechelen, net over de Belgische grens bij Stein. In die tijd werd er in België nog nauwelijks DNA-onderzoek gedaan. Pas tientallen jaren later leverde het DNA-profiel van de schedel een match op en kwam er een doorbraak in de zaak.

Na aanvullend onderzoek in Nederland en België werd twee weken geleden bekend dat het 100 procent zeker is dat het om de schedel van Angelique Hendrix gaat.

Nabestaanden

Het is niet duidelijk wat de politie hoopt te vinden in het natuurgebied. Na de vondst van de schedel in 1991 werd het gebied ook al doorzocht. Nabestaanden van de vrouw zijn door de politie op de hoogte gesteld.