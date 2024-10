Politie Angelique Hendrix

NOS Nieuws • vandaag, 15:26 Gevonden schedel van vermiste Limburgse na 34 jaar geïdentificeerd

Een 18-jarige vrouw uit het Limburgse dorp Stein die 34 jaar geleden vermist raakte, blijkt niet meer in leven. Haar schedel werd een jaar na haar vermissing gevonden en onlangs was er een DNA-match. Dat is bekendgemaakt door de politie.

De politie gaat uit van een misdrijf. Interpol, justitie en de politie loven een beloning van 30.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

Verdwenen op de fiets

De vrouw, Angelique Hendrix, ging op 13 juli 1990 fietsen met haar broertje achterop. Op een gegeven moment stopte ze en stuurde ze haar broertje terug naar huis. Ze zei dat ze haar eigen weg wilde vervolgen. Daarna is ze nooit meer gezien.

Op 20 mei 1991 werd een schedel gevonden in Maasmechelen net over de Belgische grens bij Stein. In die tijd werd er in België nog nauwelijks DNA-onderzoek gedaan.

Voor het eerst

Later werd het DNA-profiel van de schedel toegevoegd aan de internationale databank I-Familia, van Interpol. Daarin worden DNA-gegevens verzameld van familieleden van vermiste personen. Dat leverde een match op met de vrouw uit Stein.

Aanvullend onderzoek in zowel Nederland als België heeft uitgewezen dat het 100 procent zeker is dat het om Angelique Hendrix gaat, meldt de politie. Het is voor het eerst dat een in Nederland vermiste persoon is gevonden op deze manier.