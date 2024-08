Politie linkt onbekende schedel aan sinds 2010 vermiste Filipijnse zeeman

De zeeman, Andrew Dona, raakte in mei 2010 vermist. Hij was schipper op de Filipijnse tanker Aegen Myth, die rond die tijd boven Texel voer en verdween. Over hoe hij vermist kon raken, is weinig bekend. De kapitein van het schip maakte melding van de vermissing, waarna een zoekactie met meerdere helikopters en boten door zowel de Nederlandse als Duitse politie werd gestart.

Schedel in vissersnet

Iets meer dan een jaar later, in 2011, vond een visser van een vissersboot op de Noordzee een schedel in de netten. De schedel werd meegenomen en in Rotterdam overhandigd aan de politie. Omdat er geen volledig DNA-profiel uit het bot kon worden gehaald en omdat de technieken nog niet zo geavanceerd waren als nu, verdween de schedel in de opslag.