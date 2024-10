'Toename uitstoot ziekmakende stoffen bij 125 Nederlandse bedrijven'

Bij 125 Nederlandse bedrijven is de uitstoot van één of meer zeer giftige stoffen tussen 2015 en 2022 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws . Dat terwijl bedrijven sinds 2016 juist minder ziekmakende stoffen mogen uitstoten.

RTL Nieuws bestudeerde cijfers van 224 bedrijven die deze zelf hebben gerapporteerd over de uitstoot van 'Zeer Zorgwekkende Stoffen'. Deze stoffen zijn volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevaarlijk voor mensen, omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Hierbij gaat het onder meer om kwik, lood en kankerverwekkende stoffen zoals benzeen en formaldehyde.