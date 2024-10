EPA Manchester United-trainer Erik ten Hag en zijn Fenerbahçe-collega José Mourinho voor de wedstrijd

NOS Voetbal • vandaag, 23:18 Manchester United van Ten Hag speelt gelijk tegen Fenerbahçe van Mourinho

Manchester United heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen Fenerbahçe in de Europa League. De ploeg van Erik ten Hag kwam vroeg op voorsprong tegen de club van José Mourinho, maar moest een tegengoal incasseren in de tweede helft.

Voor United stonden de Nederlanders Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee in de basis. Ook deden er veel oud-eredivisiespelers mee, onder wie Christian Eriksen.

De Deen scoorde was al snel goed de 1-0. Na een kwartier schoot hij raak in de linkerbovenhoek, nadat Zirkzee de bal voor hem had klaargelegd. In de 49ste minuut maakte Youssef En-Nesyri gelijk.

Rood Mourinho

Mourinho, die in 2017 nog de Europa League won met Manchester United, zag dat de overwinning mogelijk was en wond zich flink op. Toen een penalty niet gegeven werd, maakte hij zich zelfs zo kwaad dat hij met een rode kaart van het veld werd gestuurd.

Ook Ten Hag bleef jagen op de overwinning. Voor een aanvallende impuls diep in de tweede helft bracht hij Antony in de ploeg. De Braziliaan verliet echter een kwartier later het veld per brancard. Beide ploegen konden in de slotfase geen doorbraak meer forceren en moesten genoegen nemen met een gelijkspel.

Volgende tegenstanders

Fenerbahçe is de volgende tegenstander van AZ in de Europa League. In speelronde vier treffen zij elkaar op 7 november in Alkmaar.

De tegenstander van de andere Nederlandse clubs verloren allemaal. Ajax speelt in de vierde speelronde tegen Maccabi Tel Aviv, dat met 1-2 van Real Sociedad verloor. FC Twente zag OGC Nice met 1-0 verliezen van het Hongaarse Ferencvaros.

Uitslagen Europa League 24 oktober 2024 FK Qarabag - Ajax 0-3 Tottenham Hotspur - AZ 1-0 FC Twente - Lazio 0-2 Manchester United - Fenerbahçe 1-1 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad 1-2 Ferencváros - OGC Nice 1-0 Lyon - Besiktas 0-1 Anderlecht - Loedogorets 2-0 Athletic Club - Slavia Praag 1-0 Porto - Hoffenheim 2-0 Malmö - Olympiakos 0-1 Rangers - Steaua Boekarest 4-0 AS Roma - Dynamo Kyiv 1-0 Eintracht Frankfurt - Rigas FS 1-0 FC Midtjylland - Union Sint-Gillis 1-0 PAOK - Victoria Pilzen 2-2