ANP De lijst met landen die optraden tijdens de finale in mei

NOS Nieuws • vandaag, 14:51 AVROTROS: genoeg vertrouwen om mee te doen aan het Songfestival

Artiesten kunnen volgens omroep AVROTROS weer veilig meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Zwitserland volgend jaar. "We hebben voldoende vertrouwen om het avontuur weer aan te gaan", zegt Taco Zimmerman, algemeen directeur van AVTROTROS.

Na de diskwalificatie van Joost Klein bij de laatste editie zei omroep AVROTROS dat er van alles moest veranderen op het Songfestival. Volgens AVTROTROS is er komende editie onder andere meer rust voor de artiesten. Zo worden ze voortaan niet meer buiten het podium gefilmd. Dat was een van de eisen van de omroep. Mede daarom doet Nederland volgend jaar toch weer mee.

Maatregelen De organisatie van het Eurovisie Songfestival (EBU) zegt de nodige veranderingen te hebben doorgevoerd. Er komt onder meer een safe space voor artiesten achter de schermen waar ze niet gestoord worden. Ook zal er een crisisteam in het leven geroepen worden, bestaande uit vertegenwoordigers van de EBU, deelnemende landen en de organiserende omroep. Dat crisisteam kan zwaarwegende besluiten nemen. De samenstelling van het team moet ervoor zorgen dat die democratisch tot stand komen.

"De afgelopen maanden hebben wij veelvuldig overleg gehad met de EBU om te zorgen dat het volgende keer beter gaat", zegt Zimmerman. Daar hoorden een aantal garanties bij, legt hij uit, zoals een safety manager en minder camera's backstage. Verder heeft hij alle vertrouwen in de nieuwe songfestivaldirecteur Martin Green. De Brit moet toezicht houden op de aangekondigde veranderingen.

Het Songfestival een jaartje overslaan was volgens Zimmerman niet nodig. Het Nederlandse publiek zou niet de dupe moeten worden van de onenigheid tussen AVROTROS en de EBU, vindt hij. "Als we als AVROTROS voldoende garanties hebben, vind ik dat je dan gewoon mee moet doen."

Eerder zei AVROTROS graag nog een "sorry" te willen horen van de EBU, maar die kwam er niet. "Dat is denk ik iets wat je niet moet verlangen", zegt Zimmerman nu. "Je moet op een gegeven moment ook door. Dat hebben we natuurlijk ook met Joost besproken. Daarom was de conclusie: we gaan het toch nog een keer aan."

Zimmerman vindt de diskwalificatie van Klein nog steeds "buitenproportioneel". "Daarin is onze mening niet veranderd."

Moedige beslissing

Gisteren maakte Joost Klein bekend dat hij toch niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival.

"Hij wilde graag dat podium nog een keer op en dat hebben we hem gegund", zegt Zimmerman. "Dat heeft uiteindelijk toch uitgemond in zijn beslissing deze week om dat niet te doen. Dat vind ik heel moedig, maar maakt dus dat we nu weer openstaan voor een nieuw nummer."

Daar is wel enige haast bij geboden. "De komende vier weken zijn 'de lijnen open'. Tot 22 november kunnen artiesten hun nummer insturen. Er is zo ontzaglijk veel talent in Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een hele mooie song uit gaat komen."

Hoewel Joost Klein niet mee mocht doen aan de finale, werd zijn lied Europapa een hit in verschillende Europese landen. Hieronder nog een keertje zijn optreden in de halve finale op 9 mei:

2:59 Joost Klein brengt nieuwe energie op het songfestival

In de talkshow Eva noemde Klein het gisteren "een lastige keuze". "We hadden heel goede hoop en hebben er maanden over nagedacht, maar we dachten ook: misschien is die magie de magie van vorig jaar", zei hij.

"Misschien is er niet veel veranderd bij de EBU en het is ook een heel slopend proces. We hebben rond het Songfestival elke dag gewerkt, zes maanden lang."

Desondanks was er al wel een liedje "en was alles al ready", zei artistiek manager Gover Meit. "Ik denk dat ik meer spijt zou hebben van het wel doen, dan van het niet doen." Klein zei nog steeds geraakt te zijn door zijn diskwalificatie.