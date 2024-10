Nederland doet toch mee aan Songfestival, maar zonder Joost Klein

Nederland doet mee aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar in Zwitserland. Joost Klein heeft de kans gekregen om mee te doen, maar dat heeft hij geweigerd, zegt omroep AVROTROS.

Lange tijd was het onduidelijk of AVROTROS zou meedoen, vanwege een incident met Klein op het Songfestival van dit jaar in Malmö.