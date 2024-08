EPA Nemo uit Zwitserland na het winnen van het Eurovisie Songfestival 2024

Eurovisie Songfestival volgend jaar vanuit Zwitserse Basel

Het Eurovisie Songfestival komt volgend jaar vanuit de Zwitserse stad Basel. Dat heeft de Zwitserse publieke omroep SRG SSR besloten na een competitie waar ook de stad Genève aan meedeed. Eerder vielen Bern en Zürich al af.

De finale van de 69ste editie van het Eurovisie Songfestival is op 17 mei. De halve finales zijn op 13 en 15 mei. Locatie is de St. Jakobshalle, een indoorarena met een capaciteit voor ruim 12.000 toeschouwers.

Songfestivalbaas Martin Österdahl noemt Basel ideaal voor het liedjesfestijn. "Met zijn unieke mix van traditie en innovatie weerspiegelt Basel de geest van het Eurovisie Songfestival."

Terug naar de oorsprong

Zoals de traditie voorschrijft, is het winnende land van de afgelopen editie verantwoordelijk voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival. In mei won de Zwitserse artiest Nemo met het nummer The Code na een beladen finale. Nederland was daar niet bij, vanwege de diskwalificatie van Joost Klein.

Met de organisatie van Zwitserland keert het Eurovisie Songfestival terug naar de oorsprong van het evenement. De allereerste editie in 1956 was namelijk ook in het Alpenland, in de stad Lugano. Die eerste editie werd trouwens ook gewonnen door het gastland zelf.

Daarna was het wachten tot 1989, het jaar waarin de Canadese Céline Dion met het nummer Ne Partez Pas Sans Moi de winst voor Zwitserland binnensleepte.

Deelname Nederland nog onzeker Of Nederland meedoet aan het komende Eurovisie Songfestival is nog onzeker. Normaal is de zomer het moment voor artiesten om zich te melden bij AVROTROS, de omroep die in Nederland verantwoordelijk is voor de inzending van het Songfestival. Maar dit jaar zit de inschrijving nog potdicht vanwege de diskwalificatie van Joost Klein afgelopen editie. Na alle gebeurtenissen afgelopen Songfestival wil AVROTROS dat er een aantal dingen structureel veranderen bij het evenement. Daarover heeft de omroep eerder een brief naar songfestival-organisator EBU gestuurd. Ook is er afgelopen twee weken een gesprek geweest tussen de omroep en de organisator, maar AVROTROS laat weten vandaag nog niet met uitsluitsel te komen over deelname volgend jaar. Mocht Nederland komend jaar niet meedoen, zou dat pas de vijfde keer zijn in de 68-jarige geschiedenis van het evenement.

AFP Nemo uit Zwitserland won het Eurovisie Songfestival afgelopen mei

De organisatie van het Eurovisie Songfestival is voor veel steden een uitgelezen kans om reclame te maken, maar tegelijk ook een ingewikkelde operatie. In minder dan negen maanden zijn de gaststad en landelijke publieke omroep namelijk verantwoordelijk voor het opzetten van de grootste televisieproductie in Europa.

Daarnaast is het Eurovisie Songfestival een kostbare aangelegenheid. De bedragen lopen uiteen, maar het organiseren kost een land zeker zo'n 30 miljoen euro. Een deel van dit bedrag is afkomstig van de gaststad. Zo droeg Liverpool in 2023 ruim zes miljoen euro bij.

Niet nog een keer organiseren

Basel wacht geen gemakkelijke klus. Afgelopen editie van het Songfestival in Malmö was vanwege dreigingen de meest beveiligde editie in jaren. Dat kwam mede door de deelname van Israël, wat leidde tot protesten met enkele duizenden deelnemers. De Zweedse politie riep zelfs de hulp in van agenten uit buurlanden Denemarken en Noorwegen om alles te kunnen bolwerken.

Vanwege die forse veiligheidsmaatregelen liet de gemeente Malmö na afloop van het evenement weten niet open te staan het festival in de nabije toekomst opnieuw te organiseren. "Als Zweden volgend jaar wint en ons aanbiedt de wedstrijd te organiseren, zullen we dit zeker weigeren! We hebben niet de kracht en het uithoudingsvermogen om de wedstrijd opnieuw te organiseren", luidde toen een statement.