ANP Johan Derksen

NOS Nieuws • vandaag, 13:15 Johan Derksen niet vervolgd voor opmerkingen over Tweede Kamerlid De Hoop

Johan Derksen wordt niet vervolgd voor de uitspraken die hij in Vandaag Inside deed over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop. Het Openbaar Ministerie (OM) noemt de opmerkingen van Derksen over De Hoop beledigend, maar vervolgt hem niet omdat het Kamerlid zelf geen aangifte heeft gedaan.

In de uitzending van Vandaag Inside op 9 april 2024 werd onder meer gesproken over subsidies voor het bevorderen van de Friese taal. Daarin ging Derksen in op eerdere uitspraken van De Hoop over de kwestie. Het GroenLinks-PvdA-Kamerlid is geboren in Ethiopië en werd door zijn Friese ouders geadopteerd. Sindsdien woont hij in Sneek.

Derksen zei in de uitzending over het Tweede Kamerlid: "Die staat toch uit zijn nek te lullen." En: "Iemand die in Friesland is geboren, die heeft het recht om erover te praten. Hij is toch geen Fries, kom op zeg." En even later: "Ik ben toch ook geen Surinamer."

'Ik ben Fries'

Naar aanleiding van deze uitspraken werd twee keer aangifte gedaan van belediging en discriminatie. De Hoop deed zelf geen aangifte, maar liet kort na de uitzending al van zich horen met een videoboodschap, gericht aan Johan Derksen, op sociale media.

In de video spreekt De Hoop Derksen toe in het Fries: "Nou Johan, ik ben Fries. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opgevoed door twee Friese ouders, waar ik voetbalde, trekker reed, schaatste, koeien molk en stront schepte. Als ik eerlijk ben, heb ik niet zo'n zin en tijd voor deze flauwekul."

Daarnaast heeft hij bij het OM ook aangegeven dat hij niet op een vervolging zit te wachten.

Beledigend

Volgens het OM waren de uitspraken van Derksen beledigend omdat hij de eer en goede naam van Habtamu de Hoop heeft geschonden. Derksen heeft De Hoop neergezet als iemand die ongeschikt is om in de discussie rond subsidies voor de Friese taal een standpunt als parlementariër in te nemen, simpelweg vanwege zijn veronderstelde herkomst. Dat schendt zijn eer en goede naam, schrijft het OM.

Daarnaast droeg de opmerking volgens het OM niet bij aan de inhoud van de maatschappelijke discussie over de Friese taal, maar was het een opmerking die specifiek gericht was op de mens Habtamu de Hoop.

Van discriminatie van een groep is naar het oordeel van het OM geen sprake. De uitspraken van Derksen waren alleen gericht op het Tweede Kamerlid zelf.