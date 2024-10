AFP Lng-tanker Yakov Gakkel (L) in de werf van Damen in Brest, september 2022

NOS Nieuws • vandaag, 12:09 'Scheepsbouwer Damen knapt schepen op die Russisch gas vervoeren'

Scheepsbouwer Damen heeft afgelopen maanden meerdere schepen opgeknapt die export van lng uit Rusland gaande houden. Dat schrijft de Franse journalistieke website Disclose.

Op de scheepswerf in de Franse stad Brest werkte Damen tot een paar dagen geleden aan onderhoud aan de LNG Merak. Die lng-tanker werd in 2019 speciaal gebouwd om lng op te halen in Sabetta, Noord-Rusland. Ook negen vergelijkbare schepen deden de werf aan sinds de inval in Oekraïne in februari 2022, schrijven de Franse journalisten.

Grijs gebied

De handel in vloeibaar gas is een belangrijke inkomstenbron voor Rusland. Waar de invoer van Russisch gas via pijpleidingen in de EU door de sancties afnam, nam die van vloeibaar gas juist toe. Dat kon omdat lng lang buiten de sancties viel.

Inmiddels is het wel verboden om vloeibaar gas uit Rusland door te voeren via een Europese haven. Daarmee hoopt de EU Rusland financieel te raken, zodat het land minder geld kan steken in de oorlog tegen Oekraïne.

"Maar of het opknappen van dit soort schepen mag, is een grijs gebied", zegt sanctierechtadvocaat Yvo Amar. Allerlei scheepsonderdelen staan namelijk wel op de sanctielijst. "Je mag die niet leveren aan klanten als ze die vooral gaan gebruiken in Rusland."

Damen moet dus goed opletten of de onderdelen die ze op de lng-tankers vervangen op de sanctielijst staan, zegt Amar. "Er zijn dus zeker risico's voor het bedrijf als ze zaken doen met dit soort schepen."

Het bedrijf zegt tegen de NOS dat het zich strikt houdt aan de Europese sancties tegen Rusland. Ook zegt het bedrijf op geen enkele manier betrokken te zijn bij de exploitatie en de ladingen van de betreffende schepen.

Russische handel

Rusland was jarenlang een interessante regio voor Damen. Door de aanleg van nieuwe havens in het noorden van het land was er veel vraag naar sleepboten. Twee dagen voor de Russische invasie in Oekraïne zei een Damen-directeur nog op een congres dat het bedrijf in de jaren ervoor 36 schepen in Rusland had gebouwd.

De sancties die volgden maakten een einde aan die handel. Damen kon daardoor verschillende opdrachten niet uitvoeren en moest die orders doorverkopen aan andere scheepsbouwers.

In het laatste jaarverslag schreef het bedrijf nog dat het in 2023 een lening van 90 miljoen euro had uitstaan om "de impact van de Rusland/Oekraïne-crisis te overbruggen".