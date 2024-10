EPA Wekdienst, Libanon-top

NOS Nieuws • vandaag, 06:39 Wekdienst 24/10: Nieuwe klimaatcijfers • Internationale Libanon-top

Goedemorgen! Vandaag wordt duidelijk of het Nederlandse klimaatbeleid voldoende vruchten afwerpt. In Parijs is een internationale conferentie over steun aan Libanon.

Eerst het weer: Vanochtend eerst mist, maar al snel breekt de zon door. Het blijft de hele dag vrij zonnig, alleen in het zuiden komt sluierbewolking voor. Het wordt 15 tot 17 graden.

Weerplaza

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State komen met nieuwe bevindingen over het Nederlandse klimaatbeleid. Volgens een ingewijde staat in de rapporten dat de kans dat Nederland de klimaatdoelen haalt, kleiner is dan 10 procent.

De Russische president Poetin spreekt op de laatste dag van de BRICS-top met VN-chef Guterres over onder meer Oekraïne. Hij houdt ook een persconferentie.

De Franse President Macron heeft een internationale conferentie voor steun aan Libanon georganiseerd. Verschillende ministers en internationale organisaties nemen deel en praten over hulp aan het land. Israël voert er veel aanvallen uit en de bevolking raakt ontheemd.

Levensmiddelenconcern Unilever presenteert de laatste kwartaalcijfers. Het bedrijf kondigde onlangs nog de verkoop aan van alle Russische activiteiten, maar maakte niet bekend voor hoeveel.

Ook vanavond volop Europa League-voetbal: Ajax speelt in Azerbeidzjan tegen Qarabag FK, FC Twente ontvangt het Italiaanse Lazio en AZ is in Londen waar een duel tegen Tottenham Hotspur op de rol staat.

Wat heb je gemist?

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Elon Musk gewaarschuwd dat zijn weggeefactie rondom de verkiezingen illegaal is. Dat meldt CNN. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloot Musk elke dag 1 miljoen dollar aan mensen in Swing States. Volgens de Amerikaanse wet mogen mensen niet worden betaald om te gaan stemmen.

Om kans te maken moeten kiezers zich hebben geregistreerd om te stemmen. Er zijn al meerdere winnaars die een cheque van 1 miljoen dollar hebben gekregen van Musk. De miljardair ontkent iets fout te doen met zijn actie.

Ander nieuws uit de nacht:

Dode bij grote brand en explosie in portiekflat Ede: de brand woedde vannacht rond 03.15 uur in twee woningen in een portiekflat aan de Ernst Casimirlaan. 24 woningen zijn ontruimd.

Zeker 35 gewonden bij explosie school Chili: dat gebeurde nadat leerlingen volgens de politie molotovcocktails maakten in de wc's. Van de scholieren liepen er tien ernstige brandwonden op. Van hen verkeren er vijf in levensgevaar.

De Verenigde Staten zeggen bewijs te hebben dat er Noord-Koreaanse troepen in Rusland zijn: Minister van Defensie Lloyd zei journalisten dat het "heel, heel ernstig" zou zijn als Noord-Korea zich voorbereidt om samen met Rusland te gaan vechten in Oekraïne.

En dan nog even dit:

De Halloweenversieringen in de tuin van Kimberley Koelink vallen niet bij al haar buurtgenoten in de smaak. In het overwegend christelijke dorp Ouderkerk aan den IJssel is verdeeldheid over de skeletten, grafkisten en heksen in de tuin:

0:52 Buurt niet blij met halloweentuin

Prettige donderdag!