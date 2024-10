Dode bij grote brand in portiekflat Ede, 24 woningen ontruimd

Bij een grote brand en een explosie in een portiekflat in Ede is één persoon om het leven gekomen. 24 woningen zijn ontruimd.

De brand woedde rond 03.15 uur in twee woningen in een portiekflat aan de Ernst Casimirlaan. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden spreekt tegenover de NOS van een "korte, felle brand". De brand is inmiddels onder controle. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht.