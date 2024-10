ANP Een scootmobiel aan de oplader die in brand vloog in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 21:16 Meer woningbranden door accu's, 'blijf in de buurt tijdens het laden'

Het totaal aantal woningbranden veroorzaakt door een accu van een elektrische fiets, scooter of step is vorig jaar bijna verdubbeld. Accu's en batterijen waren vorig jaar de oorzaak van 5 procent van het totaal aantal woningbranden. Het jaar ervoor was dit nog 3 procent.

Het is een ontwikkeling die niet helemaal tegen te gaan is, omdat er meer accu's en batterijen worden gebruikt. Niet alleen voor e-bikes of e-scooters, maar ook voor telefoons, tablets en laptops en speelgoed. Toch zijn er dingen die je kunt doen om zo'n accubrand te voorkomen.

Blijf in de buurt

Er zijn meerdere momenten waarop het mis kan gaan, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond voor Verzekeraars. "En het is belangrijk om je daar bewust van te zijn. Zeker omdat twee derde van alle ernstige brandwonden in en om het huis worden opgelopen."

Vaak zitten opladers te lang in het stopcontact, waardoor de accu te heet wordt en er kortsluiting kan ontstaan. Haal de oplader dus altijd uit het stopcontact als de accu vol is, adviseert Weurding.

Een minder bekend risico zijn accu's die te lang niet zijn opgeladen. Gebruik je de accu weinig? Laad hem dan alsnog eens per drie maanden op, zegt Weurding. Een niet-gebruikte accu loopt leeg en kan daardoor beschadigen.

Het is ook belangrijk om altijd de originele accu's en opladers van een voertuig of apparaat te gebruiken. Namaak-opladers kunnen je accu beschadigen en brandgevaarlijk zijn. Gebruik ook nooit een verlengsnoer. Bovendien is het belangrijk om in de buurt te blijven tijdens het opladen. "Je hoeft er niet met een krant naast te gaan zitten, maar het is wel goed om regelmatig te gaan kijken."

Accu laten checken

Meerdere veiligheidsregio's en Brandweer Nederland hebben zich verenigd in het initiatief Ik laad accuraat. Via deze website geven ze tips om brand door accu's en batterijen zoveel mogelijk te voorkomen. "We hebben steeds meer spullen in huis die we willen opladen. Wij zien dat je met een paar tips zo'n brand kan voorkomen", zegt Marc Corijn van Brandweer Haaglanden.

Een groot risico voor brand zijn accu's die van binnen kapot zijn, legt Corijn uit. "En dat zie je vaak niet aan de buitenkant." Laat je accu dus regelmatig checken door een specialist. Doe dat ook nadat er iets mee gebeurd is, bijvoorbeeld na een val met je elektrische fiets.

Brandveiligheidsdeskundige Marc Corijn laat zien wat er gebeurt als het misgaat:

1:20 Dit gebeurt er als een accu in brand vliegt

Corijn heeft nog meer tips om brand te voorkomen. "Laad je accu bij voorkeur overdag op, zodat je erbij bent. Eigenlijk moet je zo'n accu nooit alleen laten. En leg hem op een harde ondergrond, dan kan de warmte weg. Dek de accu ook nooit af tijdens het opladen."

Het is belangrijk om altijd een rookmelder in de ruimte te hebben hangen waar accu's worden opgeladen, ook als dat in een schuur of garage is. "Als er dan wat gebeurt, ben je in een vroeg stadium gealarmeerd", zegt Corijn.

Verzekering

Volgens Weurding is een accubrand in principe gewoon verzekerd via de inboedelverzekering. "Je dient een claim in en wanneer er geen sprake is van bijvoorbeeld extreme nalatigheid wordt er uitgekeerd", zegt hij. "Er wordt verwacht dat je erop let wat je doet, maar een ongeluk kan altijd gebeuren."