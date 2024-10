Woningbranden vaker veroorzaakt door brandende accu's

Accu's van elektrische voertuigen, gereedschap, tablets, telefoons en speelgoed zijn vaker de oorzaak van woningbranden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar waren zulke batterijen de vermoedelijke oorzaak van 5 procent van het totale aantal woningbranden, het jaar ervoor was dit nog 3 procent.

Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, heeft dit te maken met de toename van onder meer het aantal elektrische fietsen en scooters. "Het is belangrijk dat mensen zich bewuster worden van de risico's. Dat kan veel fysiek en emotioneel leed en bijkomende schade voorkomen."

Tegelijk lijkt het totale aantal woningbranden af te nemen. Uit het onderzoek blijkt dat verzekeraars in 2023 in totaal ruim 52.000 claims binnenkregen over woningbranden, een jaar ervoor waren dit er ruim 54.000.