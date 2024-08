SQ Vision De brandweer bij een omgevallen boom in Eindhoven

NOS Nieuws • vandaag, 18:13 • Aangepast vandaag, 22:06 Omgevallen bomen en woningbrand door noodweer, code oranje voorbij

In verschillende delen van het land heeft het noodweer schade en overlast veroorzaakt. Door de zware windstoten zijn bomen omgevallen en takken op wegen terechtgekomen.

In het hele land zijn de weerwaarschuwingen inmiddels weer ingetrokken. In de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg gold tot halverwege de avond code oranje. In de rest van het land was code geel van kracht. Het KNMI waarschuwde aan het begin van de avond voor zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur, onweersbuien en zware regenval.

In Eindhoven zijn op verschillende plekken bomen omgevallen, op onder andere auto's en wegen. In Hollandsche Rading (Utrecht) kwamen meerdere bomen op een weg terecht. Op een sportpark in Sassenheim (Zuid-Holland) viel een grote boom om tijdens een voetbalwedstrijd. Twee mensen kwamen hieronder terecht, maar niemand raakte gewond, meldt Omroep West.

Het noodweer op verschillende plekken in het land:

Ook in het noorden van het land is er schade ontstaan door het noodweer. In Leeuwarden kwam een boom op een huis terecht.

In het Friese Houtigehage brak brand uit in meerdere huizen, volgens de brandweer als gevolg van blikseminslag, schrijft Omrop Fryslân. Inmiddels is het vuur uit. De twee huizen die in brand stonden en tussenliggende woningen hebben veel rook- en waterschade opgelopen, zegt de brandweer tegen de Friese omroep.

CAMJO Media Een boom is omgevallen op een huis in Leeuwarden

Tussen Beilen en Assen rijden geen treinen door een boom op het spoor. Het duurt volgens NS tot ongeveer 23.30 uur voordat de treinen weer normaal rijden.

De A28 bij Spier (Drenthe) is dicht in de richting van Assen omdat er veel bomen op de weg liggen, schrijft RTV Drenthe.

Evenementen afgelast

Strandfestival Zand in Almere Poort kreeg aan het begin van de avond, tijdens het optreden van Claude, te maken met zware regenbuien en windstoten. Ondanks het noodweer bleven veel bezoekers op het festivalterrein.

Eerder vandaag werden al meerdere evenementen afgelast omdat er zware buien in aantocht waren. Dat gold onder andere voor de normaal drukbezochte Heide-optocht in Ede en het Ballonfiësta in Barneveld. Een zwemtocht voor het goede doel over het IJsselmeer werd door het slechte weer halverwege stilgelegd.

