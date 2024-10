ANP Campagne in Amsterdam tegen seksuele intimidatie

NOS Nieuws • vandaag, 13:19 Aantal meldingen van seksueel geweld is in twee jaar tijd sterk gestegen

Het aantal meldingen van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers tussen 2020 en 2022. In twee jaar tijd nam het aantal meldingen toe met 37 procent naar ruim 40.000, staat in een rapport van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het gaat niet om aangiftes bij de politie, maar om meldingen bij hulpinstanties. De toename komt doordat er meer aandacht is voor het probleem, concluderen de betrokken onderzoekers. Het onderwerp kreeg meer aandacht in de media, maar ook campagnes en nieuwe wetgeving zorgden voor meer aandacht.

Door de sterke stijging kunnen slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet altijd de benodigde hulp krijgen. Daarom pleit Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, voor aanpassingen in het aanbieden van hulp.

In een vandaag verschenen advies aan de ministeries van Volksgezondheid en Justitie schrijft ze dat het hulpaanbod laagdrempelig moet zijn en dat hulpverleningsorganisaties beter moeten samenwerken. De ministeries hadden om advies gevraagd omdat ze inzicht wilden krijgen in het aantal meldingen.

Media-aandacht

De cijfers zijn opgevraagd bij het Centrum Seksueel Geweld, Centrum Veilige Sport Nederland, Helpwanted, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Alle instanties zagen tussen 2020 en 2022 een toename in het aantal meldingen.

Dat gebeurt vooral op momenten dat er veel aandacht is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals in januari 2022. Toen kwamen de misstanden bij het tv-programma The Voice of Holland aan het licht. Bij alle genoemde instanties was er op dat moment een toename van het aantal meldingen.

Ook was er een piek te zien toen een aanranding in een trein veel media-aandacht kreeg. Hamer merkt dat mensen op dat moment getriggerd worden om hulp te zoeken.

Bespreekbaar maken

Hamer verwacht dat de stijging doorzet door de aandacht voor het onderwerp, maar ook door veranderende wetgeving. Als voorbeeld noemt het rapport de verplichting voor organisaties om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Ook publiekscampagnes dragen bij aan de stijging. Momenteel loopt er een overheidscampagne die als doel heeft om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken op het werk of een vereniging.

Lotgenotengroepen

Om het toenemend aantal meldingen aan te kunnen, pleit Hamer voor aanpassingen in de hulpverlening. Door personeelstekorten, wachtlijsten en zorgen over de financiering is de druk op de hulpinstanties toegenomen. Hamer hoopt dat instanties met steun van de overheid kunnen opschalen op momenten dat er veel media-aandacht is voor het onderwerp.

Ook pleit Hamer pleit voor snellere en betere hulp. "Het trauma wordt groter naarmate mensen langer rond blijven lopen. Hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je het op kunt lossen." Die hulp moet volgens haar laagdrempelig zijn, bijvoorbeeld via lotgenotengroepen.