Vrouw (19) veertig minuten lang aangerand in trein

Een 19-jarige vrouw is gisteravond veertig minuten lang betast en aangerand door een man in een trein van Amsterdam naar Alkmaar. Dat meldt de politie.

Nadat de vrouw op Amsterdam Centraal in de trein was gestapt, kwam de man volgens de politie meteen tegen haar aan zitten in een verder lege coupé. De hele rit naar Alkmaar kon zij geen alarm slaan, aldus de politie. In Alkmaar kon zij rond 21.30 uur de trein verlaten en kreeg zij hulp van het veiligheidsteam van de NS dat de politie belde, meldt NH Nieuws.

De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en heeft de zaak in onderzoek, meldt AT5. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.

De politie raadt mensen aan om het nummer 06-13181318 op te slaan in hun telefoon. Dat is een speciaal WhatsApp-nummer van NS waar reizigers die zich onveilig voelen of overlast ervaren een melding kunnen doen. "In zo'n geval kun je met een whatsappje alarm slaan", aldus de politie.

Signalement verspreid

Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie heeft een signalement verspreid. Gezocht wordt naar een man van ongeveer 40 jaar met een lichte huidskleur, die kalend is, kort blond haar heeft en een tatoeage in zijn gezicht heeft. Hij zou ongeveer 1.70 meter lang zijn.

De NS laat weten geschrokken te zijn van het incident en zegt volledig mee te willen werken aan het politieonderzoek. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", zegt een woordvoerder. Waarom er tijdens het incident geen conducteur of andere medewerker door de trein liep kon de woordvoerder niet verklaren. "Maar ook dat is iets wat onderzocht zal worden."

Ook de woordvoerder benadrukt dat reizigers altijd het Whatsapp-nummer van de NS kunnen gebruiken als ze zich onveilig voelen of overlast ervaren. "Als dit niet volstaat kunnen mensen ook altijd in noodsituaties 112 bellen", aldus de woordvoerder.