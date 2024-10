Verzekeraars zien aantal woningbranden stijgen door elektrische accu's

Veilig laden

Volgens de brandweer kunnen mensen bij een in brand gevlogen batterij het beste naar buiten gaan en 112 bellen. "Er zitten gevaarlijke stoffen in en de meeste burgers hebben niet de juiste middelen om zo'n ding naar buiten te brengen. Als het nodig is om zo'n accu te blussen, ben je eigenlijk al te laat en moet je ons hebben."

Ook raadt het Verbond mensen aan om een verzekering af te sluiten wanneer ze een e-bike of e-scooter in huis halen. Mensen kunnen bij een brand voor een schadevergoeding vaak terecht bij de verzekeraar.

Daling in woningbranden

Het aantal woningbranden neemt over het algemeen af. Uit het onderzoek blijkt dat verzekeraars in 2023 in totaal ruim 52.000 claims binnenkregen over woningbranden, een jaar ervoor waren dit er ruim 54.000.