ANP Luuk de Jong viert de 1-1 tegen PSG

NOS Voetbal • gisteren, 23:49 PSV is trots, opgelucht en moegestreden na 1-1 tegen PSG: 'Als team goed gedaan'

Na een intense 98 minuten voetballen in Parijs is PSV trots, opgelucht en vooral moegestreden. Het was een "pittig potje" Champions League-voetbal tegen Paris Saint-Germain. Met de puffen en steunen weerstond PSV de druk van de koploper van Frankrijk. De ploeg van Peter Bosz keert met een punt (1-1) terug naar Eindhoven.

"Een intense wedstrijd op Champions League-niveau", noemde Olivier Boscagli het duel met PSG. "We hebben ervan genoten. Het gelijkspel is belangrijk voor ons. Een punt halen hier is moeilijk en we hebben het als team goed gedaan."

Loerend op een van de weinige mogelijkheden was PSV via Noa Lang nog knap op voorsprong gekomen. Daarna was het tegenhouden en overleven. Het kwam een aantal keer goed weg.

2:37 PSV'er Boscagli na gelijkspel tegen PSG: 'Geweldig gedaan als team'

"De laatste tien minuten waren een gekkenhuis", zei Boscagli. "Ik ben trots op deze wedstrijd en op het team. We hebben voor ik weet niet hoe lang gevochten."

Peter Bosz was trots en had genoten vanuit de dug-out. "Ik vond het wel leuk. Achteraf. De eerste minuten begonnen we niet zo overtuigend. Maar we stonden ook tegen een ploeg die intensiteit heeft en snelle voetballers."

En vergeet niet, benadrukt Bosz: "Wij speelden in een andere formatie, zeker op het middenveld." Zonder de geblesseerde Joey Veerman en Jerdy Schouten.

"We scoorden echt een goede goal. Maar we moeten eerlijk zijn: zij hebben heel veel grote kansen gehad."

Snelle jongen

Het zal nog wel even duren voordat de jonge Belg Matteo Dams in slaap valt vannacht. Het was zijn taak om de flitsende supersterren Ousmane Dembélé en opkomende rechtsback Achraf Hakimi in bedwang te houden.

"Ik had wel een bepaald beeld in mijn hoofd van hem, een snelle jongen", vertelde Dams na afloop. "Ik kan wel zeggen dat het ook werkelijk zo is. Hij is de beste tegenstander tegen wie ik heb gespeeld."

Het zijn "pittige potjes", zei de 20-jarige linksback van PSV. "Maar die speel je het liefst. Met het team hebben we tot het einde alles gegeven."

4:08 Dams genoot van sterke Hakimi: 'Beste speler waar ik tegen gespeeld heb'

Alles gegeven en een punt gekregen. Toch zal een deel van Eindhoven even gedacht hebben aan een overwinning. Toen Guus Til na een uur spelen plots oog in oog kwam met PSG-keeper Gianluigi Donnarumma. Til miste en was na afloop minder euforisch dan zijn ploeggenoten.

"Misschien toch de nasmaak van die kans", zei Til na afloop. "We willen ook gewoon door, dan wil je ook gewoon drie punten halen. Maar gedurende wedstrijd merk je ook dat het er niet in zit."

PSV keert met een voldaan gevoel terug naar huis. Bosz: "We mogen trots zijn dat we hier met een punt weggaan."