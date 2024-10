Chhut Chheana, Inland Fisheries Research and Development Institute Aaptosyax grypus

NOS Nieuws • vandaag, 20:50 Uitgestorven gewaande 'spookvis' gespot in Mekongrivier

Een grote zoetwatervis die al sinds begin deze eeuw uitgestorven leek, is toch weer opgedoken. Voor de derde keer in relatief korte tijd is een reuzenzalmkarper gezien in de Mekongrivier in Cambodja.

De reuzenzalmkarper (aaptosyax grypus) is ruim een meter lang. Het dier is drie keer gezien tussen 2020 en 2023, is nu bevestigd in een wetenschappelijke studie. De vis werd drie keer aangetroffen buiten het gebied waar de reuzenzalmkarper oorspronkelijk voorkwam. Dat zou kunnen betekenen dat het leefgebied groter is dan gedacht, maar het kan er ook op wijzen dat de vissen gemigreerd zijn naar andere leefgebieden, denken onderzoekers.

Het 'spook van de Mekong', zoals de bijnaam van de vis luidt, had altijd al een ongrijpbaar en mysterieus imago. De soort is altijd zeldzaam geweest. Er zijn officieel nog geen 30 exemplaren van geteld. Aan het eind van de jaren negentig begon hun aantal af te nemen, en in 2005 werd hij voor de laatste keer gezien. Tot kort geleden.

Natuurbeschermers zijn blij met de vondst. Volgens hen is het een aanwijzing dat de Mekong minder vervuild is. Ze hopen dat het goede nieuws aanleiding is om meer te doen aan natuurbehoud in de regio.

94 procent minder grote vissen

In de Mekongrivier leven meer dan 1100 vissoorten. Veel daarvan komen nergens anders voor. Wetenschappers zien het aantal vissen de laatste jaren in hoog tempo afnemen. 113 soorten staan op het punt van uitsterven. Van de grote zoetwatervissen - vissen van 30 kilo of meer - is de populatie wereldwijd sinds 1970 met maar liefst 94 procent afgenomen, concluderen onderzoekers.

Dat is vooral te wijten aan klimaatverandering. Het gebied heeft steeds meer te maken met verdroging. Door de kap van bossen verdwijnen de kraamkamers van vissen, en ook hebben de dieren veel te lijden onder de aanleg van stuwdammen.