H.Moschitz - S.Partl / Creative Commons De rechtbank van Graz

NOS Nieuws • vandaag, 17:49 Oostenrijks meisje (14) in terreurproces veroordeeld tot twee jaar cel

In Oostenrijk is een meisje van 14 jaar dat werd verdacht van banden met Islamitische Staat (IS) en het voorbereiden van een terreuraanslag door een jury veroordeeld tot twee jaar cel.

De tiener heeft een straf zonder voorwaardelijke vrijlating opgelegd gekregen. De jury woog daarbij mee dat ze gedurende een jaar radicaliseerde en beschikte over "uitgebreide kennis" over het voorbereiden van een terreuraanval.

Het minderjarige meisje heeft toegegeven een mesaanval in het centrum van de stad Graz te hebben beraamd. Volgens het Openbaar Ministerie zou ze zich hebben aangesloten bij terreurgroep IS. Daarnaast zou ze contact hebben gehad over explosieven, bleek uit chats die het OM traceerde.

De verdachte zou langere tijd een interesse hebben getoond in IS en zich daarover ook op sociale media hebben uitgesproken. Volgens lokale media die verslag doen in de rechtbank, zei het meisje eerder online dat ze naar een gevechtsgebied zou willen reizen om deel te nemen aan IS-operaties.

Chats en video's

Na de arrestatie van het meisje in Graz in mei, waar ze de aanval wilde uitvoeren, vond het OM meerdere aanwijzingen van banden met IS. Uit chats op haar telefoon zou blijken dat ze trouw had gezworen aan de terreurgroep. Op een video is het meisje te zien, gekleed in een zelfgemaakte nikab. Ook stonden er foto's van IS-vlaggen op haar telefoon.

Op de vraag van de rechter waarom ze dat deed, antwoordde het meisje: "Omdat andere mensen wilden dat ik dat deed. Ik wilde erbij horen." Volgens het Duitse persbureau DPA zegt ze daarnaast dat "de mensen van IS mij accepteerden zoals ik ben". Het meisje zegt niet te hebben geweten dat IS een terroristische organisatie is en dat ze dacht dat het alleen een islamitische organisatie was.

Contact over explosieven

De tiener zou via een tussenpersoon informatie hebben gekregen over het maken van een bom. Ook zou ze te horen hebben gekregen waar ze een explosievengordel kon kopen. De betrokken persoon is inmiddels gearresteerd. Met iemand anders zou de verdachte de mogelijkheid van een zelfmoordaanslag hebben besproken.

De tiener bekent de foto's waar ze zelf op staat en de video's waarin ze te zien is zelf te hebben gemaakt, maar ontkent interesse in explosieven. Ze zegt zich "niet schuldig te voelen" en dat het "vijf maanden geleden was". Haar advocaat voegde daaraan toe dat het meisje "veranderd is in de gevangenis en zoiets niet meer zou doen". Volgens persbureau DPA riskeerde de verdachte een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Terreurdreigingen bij Taylor Swift

Eerder dit jaar werden er in Oostenrijk drie concerten van popster Taylor Swift afgelast wegens terreurdreiging. Een van de drie verdachten was toen een 19-jarige Oostenrijker die trouw had gezworen aan IS. Hij bekende onder meer dat hij zichzelf bij een van de shows had willen opblazen. Volgens de politie was de man in de periode daarvoor geradicaliseerd door berichten op internet.