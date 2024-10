Auto crasht in Rotterdam na stopteken politie, inzittenden slaan op de vlucht

Een autobestuurder die vanmiddag in Rotterdam op de vlucht sloeg na een stopteken van de politie kwam niet ver: in een zijstraat knalde het voertuig tegen een paaltje. De drie inzittenden maakten zich daarop uit de voeten en zijn nog niet aangehouden.

De korte achtervolging begon op de Mathenesserdijk in stadsdeel Delfshaven, in het westen van de stad. Volgens de politie viel de auto op vanwege het rijgedrag van de bestuurder. Toen agenten de auto een stopteken gaven, ging die ervandoor.

Even verderop, in de Jan Kruijffstraat, knalde het voertuig tegen een paaltje. De inzittenden, drie mannen, gingen er daarna te voet vandoor. Op straat vonden agenten bij de auto twee vuurwapens, meldt regionale omroep Rijnmond .

De auto is weggesleept voor verder onderzoek. Volgens de politie had het voertuig een vals kenteken. Volgens Rijnmond is te zien dat over een Frans kenteken een Nederlands kenteken was gehangen.