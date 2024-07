Politie Noordoost-Fryslân In het dorp Drogeham werd onder meer een flitspaal omver gereden

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 13:21 Duo richt ravage aan tijdens dollemansrit door noordoosten van Friesland

De politie heeft vannacht twee mannen aangehouden na een dollemansrit in het noordoosten van Friesland. Het duo richtte op verschillende plekken in de regio een ravage aan, veroorzaakte aanrijdingen en reed over het spoor.

De politie kwam de twee mannen van 41 en 35 jaar op het spoor in Dokkum nadat er verschillende meldingen waren binnengekomen van een dronken bestuurder in een pick-uptruck die overlast veroorzaakte en schade aanrichtte.

Zo was de wagen volgens de politie meerdere keren tegen een paal gereden, door bloemperken gereden en veroorzaakte de automobilist schade door zogeheten burnouts te doen. Daarbij laat de bestuurder de achterwielen opzettelijk spinnen terwijl de auto stilstaat, waardoor er rook van de banden komt.

Treinverkeer stilgelegd

Later op de avond kwam er ook een melding binnen uit Surhuisterveen, zo'n 25 kilometer verderop. Daar was de pick-uptruck volgens de politie dwars door een tuin gereden. Kort daarna was het raak bij het nabijgelegen Drogeham, waar de wagen een mobiele flitspaal omver had gereden. Bij Noardburgum, zo'n tien kilometer verderop, zag de politie de wagen rijden, waarna agenten de achtervolging inzetten.

Om aan de politie te ontkomen, reed de bestuurder in het nabijgelegen dorp Feanwâlden het treinspoor op. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Groningen werd daarop meteen stilgelegd, meldt Omrop Fryslân. De politie spreekt van een levensgevaarlijke actie. "Uit contact met ProRail bleek ook dat het spoor aanzienlijk was beschadigd."

Celstraf openstaan

Ruim vijf kilometer noordelijker, bij het dorp Broeksterwâld, werd de pick-up weer door de politie gespot en sloeg het duo opnieuw op de vlucht. Eenmaal in het dorp stapten de mannen uit de wagen en verstopten zich vervolgens in een woning. Ze zijn allebei aangehouden. Volgens de politie had een van hen zich onder een bed verstopt.

Beide mannen bleken onder invloed van alcohol. Daarnaast had een van de twee verdachten, de 41-jarige man, nog een gevangenisstraf van twee maanden openstaan. De politie doet onderzoek en roept getuigen of mensen met schade op zich te melden.