Man (28) overlijdt in Amsterdam na achtervolging door politie

In Amsterdam is een man om het leven gekomen na een korte politieachtervolging. Vlak voor het ongeval werd de auto opgemerkt door de politie vanwege de hoge snelheid waarmee die reed. Er volgde een korte achtervolging, die direct weer werd afgebroken omdat het te gevaarlijk werd, meldt de politie.

In de auto zaten vijf mensen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat een 28-jarige man uit Amsterdam ter plekke aan zijn verwondingen overleed. Het is niet duidelijk of hij de bestuurder was of een passagier.