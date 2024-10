Elon Musk en Warner Bros aangeklaagd door filmmaker 'Blade Runner 2049'

Warner Bros organiseerde de robotaxi-presentatie eerder deze maand in een van hun filmstudio's. Volgens de Amerikaanse filmmaker Alcon hadden Tesla en Warner Bros enkele uren voor dat evenement gevraagd of ze beelden mochten gebruiken. Alcon zegt daar niet mee ingestemd te hebben, maar toch zouden de beelden bewerkt met AI zijn gebruikt voor de promotie.

Warner Bros was in 2017 overigens de distributeur van Blade Runner 2049, maar heeft volgens Alcon geen auteursrechten en mag dus ook niet zelf over de beelden bepalen.