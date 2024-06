Tesla-aandeelhouders stemmen voor megabonus Elon Musk

Een meerderheid van de aandeelhouders van autofabrikant Tesla heeft ingestemd met een megabonus van ruim 55 miljard dollar aan topman Elon Musk. Een rechter in de staat Delaware hield die bonus in januari nog tegen.

Musk kreeg het bonuspakket, de grootste beloning voor een bedrijfsbestuurder ooit, in 2018 toegezegd door de aandeelhouders van Tesla. Hij zou de beloning grotendeels krijgen in opties op aandelen, onder voorwaarde dat hij bepaalde resultaten zou behalen voor Tesla. Die aandelenopties zijn door het succes van Tesla veel waard geworden.

De rechter oordeelde in januari echter, na een aanklacht van een kleine belegger, dat Musk in feite de controle had over de bestuurders van het bedrijf toen die in 2018 akkoord gingen met de bonus. Ook de aandeelhouders waren volgens de rechter niet goed geïnformeerd toen ze later dat jaar akkoord gingen.