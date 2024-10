EPA Een demonstratie voor abortus in Florida

NOS Nieuws • vandaag, 09:03 Babysterfte gestegen na abortusverbod VS

Anderhalf jaar nadat het Amerikaans Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus schrapte, is de babysterfte in de Verenigde Staten flink gestegen. Uit onderzoek van kinderartsen blijkt dat er per maand honderden baby's meer stierven per maand dan in de jaren ervoor.

De overgrote meerderheid van de overleden baby's had aangeboren afwijkingen of geboorteafwijkingen. Volgens de onderzoekers komt dit doordat in een deel van de Amerikaanse staten abortus verboden is. Iedere maand stierven er daardoor gemiddeld 247 meer baby's dan voorheen.

Na de uitspraak van het Hooggerechtshof in juni 2022 kwam de abortuswetgeving weer in de handen van de staten. De uitspraak werd gezien als historisch en verdeelde de Amerikanen.

Bijna de helft van de staten verbod

Vandaag de dag is in dertien van de vijftig staten abortus volledig verboden. Nog eens acht staten hebben wetgeving waardoor het niet volledig legaal is. Het gaat vooral om staten in het zuiden en het binnenland van de Verenigde Staten. Andere staten, zoals Californië en New York, hebben juist ruimhartige abortuswetgeving.

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten pas het topje van de ijsberg. Ze verwijzen naar een eerder onderzoek waaruit bleek dat in staten waar abortus verboden is het aantal geboorten ook is gestegen. Daar zullen ook kinderen met geboortebeperkingen tussen zitten.

"Of de zwangerschap nu gewenst of ongewenst was, we weten dat veel van deze zwangerschappen in een abortus zouden zijn geëindigd als mensen toegang hadden gehad tot die diensten," zegt een onderzoeker.

Minder prenatale zorg

Volgens de onderzoekers leidt het abortusverbod er ook toe dat de stap naar prenatale zorg voor veel vrouwen groter wordt. Vooral vrouwen uit lagere sociale klassen die te maken hebben met bijvoorbeeld armoede of voedseltekort hebben hier last van. Deze factoren kunnen ook nog eens stress geven, wat het risico op problemen bij de zwangerschap of geboorte kan vergroten.

De artsen willen nog vervolgonderzoek doen naar het sterftecijfer onder moeders nadat het recht op abortus werd afgeschaft.

Tijdens zijn presidentschap benoemde Donald Trump drie conservatieve rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof, waarna het landelijke recht op abortus in 2022 werd afgeschaft. Eerder deze maand verdedigde voormalig first lady Melania Trump het recht op abortus. Daarmee draagt ze een ander standpunt uit dan haar man.

Abortuswet VS De Amerikaanse abortuswet was tot 2022 gebaseerd op een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973, bekend als Roe v. Wade. Daarin was vastgelegd dat vrouwen het recht hebben te beslissen over hun eigen lichaam. Staten mochten abortus niet verbieden als die wordt uitgevoerd voordat het ongeboren kind levensvatbaar is. De Roe v. Wade-uitspraak vormde de basis voor abortuswetgeving in het hele land en werd bevestigd met een uitspraak uit 1992, bekend als Planned Parenthood v. Casey. Het Hooggerechtshof heeft deze beide uitspraken uit 1973 en 1992 anderhalf jaar geleden verworpen. Hierdoor gaan staten nu zelf over hun abortuswetgeving.