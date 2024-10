Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 22:35 Neymar maakt na ruim een jaar blessureleed rentree bij Al-Hilal

Voetballer Neymar is maandag na een jaar blessureleed teruggekeerd op het voetbalveld. De 32-jarige Braziliaan viel in de 77ste minuut in bij zijn Saudische club Al-Hilal in de gewonnen Aziatische Champions League-wedstrijd tegen titelverdediger Al-Ain uit Abu Dhabi: 5-4.

"Ik voel me goed. Het was zwaar, maar ik speel altijd in een goede ploeg. Ik ben zo gelukkig, ik ben terug", zei Neymar na het duel op sociale media.

De oud-voetballer van Barcelona raakte 369 dagen geleden ernstig geblesseerd tijdens een interland met Brazilië tegen Uruguay. Hij scheurde de voorste kruisband van zijn linkerknie en liep ook schade op aan de meniscus.

Reuters Neymar bedankt het publiek tijdens zijn warming-up

Een paar maanden daarvoor was hij van Paris Saint-Germain naar Al-Hilal vertrokken, dat naar verluidt 90 miljoen euro voor hem heeft betaald.

De ploeg met onder andere João Cancelo, Aleksandar Mitrovic en Kalidou Koulibaly in de gelederen gaat dit seizoen zowel in de Aziatische Champions League als in de Saudische Premier League aan de leiding.