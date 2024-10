AFP De Russische president Poetin en de Noord-Koreaanse dictator Kim

NOS Nieuws • vandaag, 22:00 Noord-Korea heeft veel te winnen bij leveren van troepen aan Rusland

Een prestigeproject waar Noord-Korea veel geld mee kan verdienen. Zo noemt Korea-deskundige Casper van der Veen de mogelijke levering van Noord-Koreaanse troepen aan Rusland. "Het Kremlin ziet Pyongyang als de belangrijkste bondgenoot in de oorlog. Dat is voor een klein en geïsoleerd land als Noord-Korea enorm prestigieus."

Maar er zijn volgens Van der Veen meer voordelen voor het land. "Het land ontvangt vermoedelijk enorm veel geld en belangrijke grondstoffen als olie en aardgas uit Rusland."

Bovendien leveren Noord-Koreaanse wapenleveranties het land zelf veel militaire kennis op. "De ballistische raketten die Rusland ontvangt zijn niet eerder door Noord-Korea in een oorlogssituatie gebruikt. Door de oorlog in Oekraïne kunnen ze zien hoe effectief de geavanceerde wapens zijn die ze produceren. Die kennis kan het land sterker, maar ook gevaarlijker maken", zegt Van der Veen.

'Aanzienlijke escalatie'

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS sloeg afgelopen vrijdag alarm over de veronderstelde toekomstige inzet van Noord-Koreaanse troepen in de oorlog in Oekraïne. Als bewijs deelde de inlichtingendienst satellietbeelden waarop Noord-Koreaanse militairen op legerbases in het oosten van Rusland te zien zouden zijn. Volgens de NIS is een eerste groep van 1500 militairen in Rusland aangekomen voor militaire training.

NAVO-chef Rutte zegt dat het een "aanzienlijke escalatie" zou zijn als Noord-Korea troepen stuurt naar Oekraïne om samen met de Russen te vechten. Rusland noch Noord-Korea heeft bevestigd dat troepen mee gaan vechten met het Russische leger.

Reuters De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un inspecteert zijn troepen

Westerse bondgenoten zijn al langer bezorgd over Noord-Koreaanse inmenging in Oekraïne. Sinds het begin van de grootschalige invasie in 2022 hebben Rusland en Noord-Korea de banden flink aangehaald.

In juni tekenden de landen een overeenkomst om de economische en militaire samenwerking te verstevigen. Algemeen wordt aangenomen dat Noord-Korea grote aantallen artilleriegranaten en ballistische raketten aan Rusland levert. De Verenigde Staten en Oekraïne zeggen dat die ook zijn ingezet op het slagveld. Rusland en Noord-Korea hebben de wapenleveranties altijd ontkend.

'Rusland vragende partij'

"Als Noord-Koreaanse troepen naar Oekraïne worden gestuurd om mee te vechten is dat ontzettend bijzonder", zegt Korea-deskundige Van der Veen. Het Noord-Koreaanse leger beschikt over elite-eenheden. "Maar ze vochten nog nooit op Europese bodem."

Volgens de Korea-deskundige profiteert de Noord-Koreaanse dictator Kim van de geïsoleerde status van Rusland. "Hoewel machtige landen als India ondanks internationale sancties Russische olie blijven kopen, zijn er heel weinig landen die Rusland openlijk in de oorlog tegen Oekraïne steunen. Daardoor is Rusland voor militaire middelen aangewezen op omstreden regimes in Noord-Korea en Iran", zegt hij.

Door het Russische isolement is de relatie tussen beide landen veranderd. "Rusland en Noord-Korea hebben al decennia goede banden met elkaar. Maar voor het eerst in de geschiedenis is niet Noord-Korea, maar Rusland de vragende partij. Daardoor zijn beide landen sterker naar elkaar toe getrokken", aldus Van der Veen.

Zuid-Koreaanse inlichtingendienst (NIS) Noord-Koreaanse militairen op een militaire basis in Rusland

Mocht Noord-Korea daadwerkelijk troepen naar Oekraïne sturen, kent dat ook risico's voor Kim. "Als soldaten aan het front in Oekraïne sterven, kunnen familieleden in Noord-Korea vragen stellen. Bovendien kunnen teruggekeerde soldaten voor onrust zorgen. Noord-Koreanen hebben geen toegang tot internet en buitenlands nieuws. Soldaten kunnen in Rusland of Oekraïne dingen horen die het regime in Pyongyang niet zint", zegt Van der Veen.

Verder kunnen bondgenoten van Oekraïne de militaire steun aan dat land uitbreiden. "Buurland Zuid-Korea steunt Oekraïne, maar heeft vooralsnog geen oorlogswapens aan Kyiv geleverd. Dat zou kunnen veranderen als Noord-Koreaanse troepen aan de zijde van Rusland vechten."