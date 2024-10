Zwarte studentenverenigingen geven campagne van Harris een zetje

NOS Christina Bennett-Stewart (links) en Maia Alees Gaither (rechts) met hun dochters

Duizenden mensen hebben zich verzameld op de campus van Howard University in Washington D.C., een van de oudste zwarte universiteiten in de VS. Ze zijn uit het hele land overgevlogen voor een speciaal weekend: Howard University's honderdste Homecoming. Het is een traditie waarbij mensen terugkeren naar hun oude universiteit, gepaard met veel feest, football en bravoure.

Misschien wel de belangrijkste alumna van de universiteit op dit moment is zelf afwezig: ze is campagne aan het voeren. Toch is Kamala Harris overal te zien: mensen dragen shirts met haar naam of gezicht erop.

Bij kraampjes worden hoedjes, waaiers en T-shirts verkocht van Harris. 'Madam President' staat erop geschreven:

"Ik denk dat mensen die niet op een zwarte universiteit hebben gezeten nu pas begrijpen hoe belangrijk deze instituten zijn", zegt Bryan Williams, een oud-student van Howard. De Historically Black Colleges and Universities, HBCU's, werden opgericht vlak na de afschaffing van de slavernij. Toen mochten zwarte Amerikanen nog niet met witte Amerikanen naar de universiteit.

Op Howard liggen ook de wortels van vijf van de Divine Nine: negen zwarte en invloedrijke studentenverenigingen met ruim 2,5 miljoen leden, onder wie Martin Luther King.

Het is dan ook niet gek dat de studentenverenigingen een belangrijke rol speelden in de burgerrechtenbeweging. "De Divine Nine heeft altijd in de voorhoede gestaan om de zwarte gemeenschap vooruit te helpen", zegt Williams. Hij is zelf lid van Kappa Alpha Psi, zijn dochter en vrouw van Delta Sigma Theta. "De grootste dokters, advocaten en ingenieurs komen hier vandaan."

Harris' oude thuis

Voor een huis op de universiteitscampus staan ongeveer vijftig vrouwen opgesteld om op de foto te gaan. Op hun witte truien staan roze-groene letters: Alpha Kappa Alpha. Het is de studentenvereniging van Harris. "Dat zij presidentskandidaat is betekent zo veel voor mij, als vrouw, als zwarte vrouw die op dezelfde HBCU heeft gezeten", zegt Christina Bennett-Stewart.

Christina en haar vriendin Maia Alees Gaither zijn beiden alumna van Howard University en lid van studentenvereniging Alpha Kappa Alpha - dat blijf je de rest van je leven. Ze zijn speciaal voor dit weekend overgevlogen met hun dochters vanuit Californië.

"Hier zijn helpt je te herinneren dat je het recht hebt om in elke ruimte te zijn, ook al proberen mensen je te vertellen van niet", zegt Gaither. "Dat is wat Kamala Harris representeert: een succesvolle zwarte vrouw die een ander perspectief kan brengen."

Studentenverenigingen spreken zich uit

Hoewel Divine Nines zich niet officieel achter een presidentskandidaat mogen scharen, vinden de studentenverenigingen manieren om hun invloed uit te oefenen. Alpha Kappa Alpha heeft een eigen comité opgericht voor Harris en haalde bijna een miljoen dollar op. Bij een ander evenement in juli werd tijdens een Zoom-meeting met 44.000 zwarte vrouwen binnen drie uur meer dan 1,5 miljoen dollar opgehaald.

Op de campus van Howard zijn Divine Nine-leden overal. Ze maken van hun politieke voorkeur geen geheim: mensen dragen bordjes met Harris-Walz en 'My #BlackJob is to vote'. Die laatste is een knipoog naar een eerdere uitspraak van Trump, waarbij hij beweerde dat 'zwarte banen' werden ingepikt door immigranten.

Tegelijkertijd kwam uit een recente peiling van The New York Times en het Siena College naar voren dat de steun voor de Democratische presidentskandidaat onder zwarte mannen is afgenomen. Terwijl 85 procent van de zwarte mannen in 2020 nog achter Joe Biden stond, zegt nu maar 70 procent voor Harris te gaan stemmen. Adrian Jones en Omarr Jackson zijn beiden leden van Kappa Alpha Psi en gaan graag in discussie met mensen in hun omgeving die voor Trump willen stemmen.

Zo belt Jones kiezers op en probeert hij hen ervan te overtuigen voor Harris te kiezen. Jackson confronteert Trump-stemmers met de abortuskwestie. "Wie ben jij om als man tegen een vrouw te zeggen wat ze met haar lichaam mag doen?"

'Veel werk te doen'

Harris zelf richtte zich dit weekend op zwarte stemmers in Detroit en Atlanta in de belangrijke swing states Michigan en Georgia. Tijdens een interview met nieuwszender MSNBC afgelopen weekend zei ze dat het een misvatting is dat zij de stem van zwarte mannen als vanzelfsprekend ziet. "Waarom zou het voor zwarte mannen anders zijn dan voor anderen? Ook zij verwachten dat je hun stem verdient."

Op de reünie van haar oude universiteit liet Harris haar gezicht dus niet zien dit weekend. Haar aanhangers hebben daar alle begrip voor. "Ze heeft veel werk te doen op een hele hoop andere plekken", zegt Christina Bennett-Stewart. "Ze weet al dat we achter haar staan en hier stemmen voor haar winnen."