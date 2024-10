ANP De bewindslieden Maeijer, Karremans en Agema

NOS Nieuws • vandaag, 21:24 VWS bezuinigt op zorgstages, sport, preventie en onverzekerden

De bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben bekendgemaakt hoe de aangekondigde bezuiniging van 250 miljoen euro op subsidies wordt ingevuld. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister Agema en de staatssecretarissen Maeijer en Karremans dat er onder meer geld af gaat bij organisaties en projecten die zich bezighouden met preventie, de bouw van sportaccommodaties en zorg aan onverzekerden.

"Liever zouden we helemaal niet bezuinigen", schrijven de bewindspersonen in hun brief. Vooral omdat deze bezuinigingen boven op andere bezuinigingen op VWS komen, hadden ze er liever van afgezien. Maar in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat er in totaal voor 1 miljard euro op subsidies bezuinigd moet worden, een kwart daarvan komt voor rekening van VWS.

Op subsidies voor onmisbare zorg, zoals bevolkingsonderzoeken en vaccinaties, willen de bewindspersonen niet bezuinigen. Daardoor vallen er bij andere ontvangers van subsidie soms extra harde klappen. Wel gaan de meeste kortingen pas in 2026 of later in.

Stageplekken

Bijvoorbeeld bij het Stagefonds, dat zorgaanbieders vergoedingen geeft voor stageplekken. De huidige subsidieregeling wordt na 2027 niet meer verlengd, wat 122 miljoen euro per jaar oplevert. Volgens minister Agema kwam die regeling toch al niet goed uit de verf door een gebrek aan stagebegeleiders.

Het moet ook een tandje minder bij de subsidieregeling voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Staatssecretaris Karremans haalt daar 28 miljoen weg. Veel verenigingen gebruiken die regeling om hun gebouwen en velden te verduurzamen. Daarvoor kunnen ze straks alleen nog terecht bij een algemeen potje van het ministerie van Klimaat.

Ook het RIVM moet het met 20 miljoen euro minder doen, en de subsidieregeling voor onderzoek naar veelbelovende nieuwe zorgvormen wordt helemaal afgebouwd. Dat levert 36 miljoen op.

Daarnaast wordt de subsidie voor zorg aan mensen die geen zorgverzekering hebben gehalveerd en gaat er geen geld meer naar de subsidieregeling om trans vrouwen aan borstprotheses te helpen.

Mes in preventie

Ook organisaties die zich bezighouden met preventie en de hulp aan kwetsbare groepen ontkomen niet aan de bezuinigingen. Zo gaat er minder geld naar het Voedingscentrum, het Trimbosinstituut (verslavingen), PON (overgewicht), het Veteraneninstituut en de Stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Op die laatste twee organisaties is een kleine bezuiniging volgens VWS wel verdedigbaar. "De zorg- en dienstverlening wordt per jaar minder omdat het aantal eerste-generatie -oorlogsgetroffenen kleiner wordt", staat in de brief.

In dezelfde brief kondigen de bewindspersonen aan dat er door de bezuinigingen ook nog extra geld wordt vrijgespeeld. Daardoor kan er 30 miljoen euro extra worden uitgetrokken voor het verbeteren van de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Ook komt er 3 miljoen euro om beter te controleren op illegale vapes (elektrische sigaretten).

Vanaf woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van VWS.