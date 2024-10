Screenshot / US Department of State John Leerdam en de Amerikaanse minister Blinken bij de uitreiking van de award

NOS Nieuws • vandaag, 18:56 Amerikaanse anti-racismeprijs voor oud-Tweede Kamerlid John Leerdam

Voormalig Tweede Kamerlid John Leerdam is door de Amerikaanse overheid onderscheiden met de prestigieuze Secretary of State's Award for Global Anti-Racism Champions. De prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich wereldwijd uitzonderlijk hebben ingezet voor de rechten van minderheden en het bestrijden van racisme, discriminatie en xenofobie.

De Amerikaanse prijs wordt sinds vorig jaar uitgereikt aan activisten van over de hele wereld. Leerdam (63) zat tussen 2003 en 2010, en in 2012 in de Tweede Kamer voor de PvdA. De jury van de Amerikaanse prijs looft Leerdams jarenlange inzet tegen raciale ongelijkheid in Nederland.

"Hij zet zich daar al meer dan vier decennia voor in", schrijft de jury. Ook prijzen ze zijn voortrekkersrol bij het opzetten van de Black Achievement Month, een jaarlijks evenement dat mensen met Afrikaanse wortels in de schijnwerpers zet.

Nationaal Slavernijmuseum

Het oud-Kamerlid kreeg de prijs in Washington uit handen van de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Die noemde bij de uitreiking ook Leerdams huidige werk. Hij is betrokken bij het vormgeven van het nieuwe Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam. "Leerdam wil er zeker van zijn dat essentiële verhalen verteld blijven worden en lessen uit het verleden niet vergeten worden."

Naast de prijs voor Leerdam werden er nog vijf prijzen uitgereikt. Onder meer mensenrechtenactivisten uit Ghana, Nepal en Mexico kregen eenzelfde onderscheiding.