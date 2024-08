ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz Het hoofdbureau van de politie in Rotterdam

NOS Nieuws • vandaag, 09:23 'Racisme, pesten en seksisme binnen politie Rotterdam-Centrum'

Bij de politie van Rotterdam is sprake van een "sociaal onveilig werkklimaat". Dat meldt de krant NRC op basis van onafhankelijk onderzoek van de politie. Er zijn al langere tijd klachten over het team in Rotterdam-Centrum waar zo'n 230 agenten werken.

De klachten gaan over racisme, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag, drankgebruik en buitensporig gewelddadig handelen op straat.

De Nederlandse Politiebond had gevraagd om de problemen in kaart te laten brengen. De politie Rotterdam heeft vervolgens de opdracht gegeven om onderzoek te doen. De resultaten van het onderzoek kwamen in juni, maar bleven in besloten kringen om te voorkomen dat er informatie zou uitlekken, schrijft de krant. Politieagenten zouden het alleen onder toezicht van een leidinggevende hebben mogen inzien.

Discriminatie

NRC sprak zes betrokken politieagenten die anoniem willen blijven. Zij bevestigen dat er sprake is van racisme en seksisme op de vloer. Sommige collega's zijn daardoor zelfs langdurig ziek en zitten thuis "en de pesters gaan vrijuit", zegt een van de agenten tegen de krant.

Een agent van Surinaamse komaf, die al dertig jaar in dienst is, ontving opmerkingen als "Jij hebt zeker weer alle bananen opgegeten", als de fruitschaal leeg was. Ook kreeg hij racistische sneren over zijn huidskleur.

Uit de gesprekken met NRC blijkt dat er bangalijsten bestaan binnen het korps en dat vrouwelijke collega's soms worden beoordeeld op hun uiterlijk en "seksuele mogelijkheden". Ook is er sprake van overmatig alcoholgebruik bij 'bindingsdagen', waarbij agenten stiekem sterke drank meenemen.

Geweld tegen burgers

Verder zeggen sommige agenten dat collega's te fel optreden tegen burgers, door met wapenstokken klappen uit te delen en daarbij mobiele telefoons kapot te slaan. Ze beschouwen het als een te hardhandige aanpak van uitgaansgeweld.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke wil tegenover de krant geen vragen beantwoorden. Een woordvoerder van de politie spreekt tegen de NRC van een onaanvaardbare situatie; er zou inmiddels een plan in de maak zijn voor een duurzaam veilig werkklimaat.