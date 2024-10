Schoof: 'We koersen nog steeds op vrijdag voor besluit asiel'

Het kabinet streeft er nog steeds naar om uiterlijk vrijdag de knoop door te hakken over de route die het kiest voor het fors indammen van de asielstroom. Premier Schoof heeft dat gezegd na de wekelijkse ministerraad. Die was verplaatst van vrijdag naar vandaag, omdat Schoof op de Europese top was in Brussel.

Wordt het het noodrecht of toch een traject via een spoedwet? Schoof wilde er ook vandaag geen vragen over beantwoorden. De gesprekken erover zijn in volle gang, zei Schoof. Maar de optie om het noodrecht in te zetten en daarmee het parlement te omzeilen ligt nog steeds op tafel, erkende hij.