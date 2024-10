FvD'er Van Houwelingen krijgt voorwaardelijke boete voor tweet met nazivlag

Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen krijgt een voorwaardelijke boete van 450 euro voor een tweet over voormalig ministers Ernst Kuipers en Karien van Gennip. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

Voorwaardelijk

De rechtbank meldt dat het weliswaar "uiterst belangrijk" is dat politici kritiek kunnen uiten, zoals op de SDG. Maar tegelijkertijd dragen ze "een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat uitingen worden verspreid die aanzetten tot onverdraagzaamheid". Dat heeft Van Houwelingen volgens de rechtbank niet gedaan.

Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke geldboete van 450 euro geëist, maar de rechtbank zegt een voorwaardelijke geldboete passend te vinden omdat Van Houwelingen de tweet zelf heeft verwijderd en zei dat het niet zijn bedoeling was om Kuipers en Van Gennip in verband te brengen met het naziregime.