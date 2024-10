ANP De actie bij de zeesluis van IJmuiden

vandaag, 10:49 • Aangepast vandaag, 11:25 Weer actie XR bij sluis IJmuiden, ook tegendemonstratie

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben vanochtend opnieuw tijdelijk de sluizen bij IJmuiden geblokkeerd in een poging cruiseschip MSC Virtuosa tegen te houden. Tegelijkertijd verzamelden zich zo'n honderd mensen voor een tegenprotest, schrijft omroep NH.

Vier demonstranten ketenden zich vanochtend vast aan de sluizen. De actievoerders wilden aandacht vragen voor de vervuilende impact van cruiseschepen. XR blokkeerde de sluizen bij IJmuiden dit jaar al meerdere keren.

Rond 10.00 uur heeft de politie de eerste demonstranten van XR verwijderd en aan handen en voeten naar een politiebusje gesleept of gedragen. Rond 11.00 uur waren ook de vastgeketende actievoerders losgemaakt. Het cruiseschip kon de route naar naar Amsterdam vervolgen.

'XR has to go'

De tegendemonstranten kwamen vannacht al naar de sluis en hingen spandoeken op waar onder andere 'Hi ha ho, XR has to go' op staat. De tegenstanders komen vooral uit IJmuiden zelf.

"Het zijn bezorgde IJmuidenaren die eigenlijk zeggen: van ons dorpje blijf je af", zegt Joost Broekman, woordvoerder van de tegendemonstranten. Volgens de inwoners levert de sluis juist inkomsten op voor het dorp. De groep benadrukt dat het ging om een vreedzaam tegenprotest.