NOS Sport • gisteren, 22:50 Na 24 jaar weer een Nederlander in de NFL: Odukoya debuteert voor Titans

Het heeft 24 jaar geduurd, maar Nederland heeft weer een speler in de NFL. De in Almere opgegroeide Thomas Odukoya maakte vanavond zijn debuut voor Tenessee Titans in de wedstrijd tegen Buffalo Bills in het Highmark Stadium in de staat New York.

Harald Hasselbach was in 2000 de laatste Nederlander in de belangrijkste American Football-competitie. Met Denver Broncos won de Amsterdammer in 1998 en 1999 de Super Bowl. Hasselbach overleed vorig jaar aan kanker.

Waitman heeft ook Nederlandse wortels Odukoya is momenteel niet de enige met Nederlandse wortels in de NFL. Corliss Waitman van Pittsburgh Steelers heeft een Amerikaanse vader en Surinaamse moeder en groeide op in Amsterdam. Hij speelt alleen niet onder Nederlandse vlag.

"Heel bijzonder", zegt Ronald Callenbach, oud-trainer van Odukoya bij Flevo Phantoms in Almere, in NOS Langs de Lijn. "Hij heeft alles op alles gezet om de NFL te halen. Hier is waar we allemaal op hebben gewacht. Eindelijk staat hij op het veld."

De 27-jarige Odukoya is bezig aan zijn derde jaar bij Tenessee Titans. Voor het duel met de Bills werd hij voor het eerst toegevoegd aan de wedstrijdselectie. Als onderdeel van de 'special teams' kreeg hij zijn eerste NFL-minuten. De Titans verloren de wedstrijd met 34-10.

De spelers van de special teams worden ingezet bij specifieke situaties, zoals een fieldgoalpoging of een kick-off. Eigenlijk is Odukoya een tight end, onderdeel van het offense-team, de aanvallende ploeg.

"Dit helpt hem om hem om meer richting zijn positie van tight end te komen", aldus Callenbach.

'Herken zijn loopje uit duizenden'

Odukoya dankt zijn achternaam aan zijn in Londen woonachtige Nigeriaanse vader, maar groeide op bij zijn moeder in Almere, na de eerste jaren van zijn leven te hebben doorgebracht in Amsterdam.

Op zijn zestiende maakte Odukoya voor het eerst kennis met de sport bij Flevo Phantoms uit Almere. Daar trof hij coach Ronald Callenbach, voormalig guard van Hilversum Hurricanes. De rest is geschiedenis.

Callenbach genoot van het debuut van zijn oud-pupil: "Hij viel op. Ik herken zijn loopje uit duizenden."