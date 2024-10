Uitblinker Weimar houdt Feyenoord overeind tegen puntenmorsend Ajax: 0-0

De voetbalsters van Ajax hebben voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. Tegen Feyenoord kwamen de Amsterdammers, die in de eerste helft voldoende kansen kregen, niet tot scoren: 0-0. Een hoofdrol was er voor Feyenoord-keepster Jacintha Weimar.

Feyenoord-trainer Jessica Torny zei vooraf dat het duel in Rotterdam wordt gezien als de wedstrijd van het jaar . De thuisploeg wilde er op sportcomplex Varkenoord een echte wedstrijd van maken en het eerste gevaar kwam dan ook van Feyenoord. Ella Van Kerkhoven probeerde Regina van Eijk van grote afstand te verrassen, maar de keepster van Ajax was attent.

Reddingen van Weimar

Toch was het vooral eenrichtingsverkeer richting het doel van de Rotterdammers. Doelvrouw Weimar hield haar ploeg meermaals op de been met reddingen op schoten van Tiny Hoekstra, Lily Yohannes en Lotte Keukelaar.

Na de pauze was Ajax-spits Danique Tolhoek direct gevaarlijk, maar opnieuw stond Weimar in de weg.

Ook in de tweede helft had Ajax het meeste balbezit, maar veel grote kansen waren er niet te noteren. Sherida Spitse probeerde het van ver uit een vrije trap en een schot van Hoekstra ging via een verdediger van Feyenoord naast. Feyenoord, dat vorige week nog met 3-0 verloor van FC Utrecht, hield in de slotfase goed stand.