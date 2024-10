EPA De nieuwe president Prabowo

NOS Nieuws • vandaag, 13:04 Nieuwe president Indonesië heeft grote ambities, kijkt niet naar Nederland Mustafa Marghadi correspondent Zuidoost-Azië

Mustafa Marghadi correspondent Zuidoost-Azië



Na tien jaar Joko Widodo heeft Indonesië een nieuwe president. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, of kortweg Prabowo. De 73-jarige oud-legerleider is vandaag ingehuldigd als de achtste president van Indonesië sinds de onafhankelijkheid in 1945. Hij werd al in februari gekozen.

Terwijl Prabowo werd beëdigd in het parlementsgebouw, werd dat via grote schermen op het plein voor het presidentieel paleis gevolgd door duizenden aanhangers. Prabowo geniet veel steun in het land. Hij werd in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gekozen met een absolute meerderheid van 58 procent.

Verrassend toch, voor een man met een troebel verleden. Als legerleider onder dictator Suharto werd Prabowo verdacht van mensenrechtenschendingen. Hij werd oneervol uit het leger gezet en ging vrijwillig in ballingschap in Jordanië. Maar als een militair uit een rijke en invloedrijke familie kon hij een comeback maken in de politiek. En zijn derde poging om president te worden lukte uiteindelijk.

Middenklasse-economie

De geschiedenis van Prabowo interesseert zijn aanhangers niet. Naast het plein bij het presidentieel paleis wachten vrienden en families in lichtblauwe shirts langs de weg in de hoop een glimp van de nieuwe president op te vangen als hij het paleis betreedt. "Ik hoop dat hij de Indonesië verder ontwikkelt en dat het onder hem een rijk land zal worden", zegt een vrouw die met haar man op de stoep zit.

Onder Joko Widodo bewandelde Indonesië een pad dat van het land inmiddels een middenklasse-economie heeft gemaakt. De economie groeide met zo'n 5 procent per jaar. Met een 15e plaats heeft Indonesië Nederland gepasseerd op de wereldranglijst van grootste economieën. Dat betekent dat het Bruto Binnenlands Product van Indonesië sinds kort groter is dan dat van Nederland.

EPA Prabowo (links) met zijn voorganger Widodo

Prabowo wil de economische groei voortzetten en jaarlijks minstens 7 procent groei bereiken. Met het geld dat daarmee binnenkomt, wil hij de armere Indonesiërs ondersteunen. "Hij wil gratis lunch aanbieden op scholen. Dat is heel goed voor de ontwikkeling van kinderen", aldus een andere vrouw op dezelfde stoep.

Wereldtoneel

"On behalf of the people of Indonesia, I would like to thank you for your distinguished presence," zegt Prabowo als hij in vloeiend Engels de buitenlandse genodigden bedankt voor hun aanwezigheid bij zijn inauguratie. Voor het scherm op het plein stijgt gejuich en applaus op.

Prabowo is opgegroeid in Zwitserland en Engeland, en is mede daardoor veel meer op het buitenland gericht dan zijn voorganger Joko Widodo. En zijn ambitie is dan ook om met Indonesië een grotere rol op het wereldtoneel te spelen.

"Dat is heel belangrijk," vindt de echtgenoot van een van de vrouwen op de stoep. "Zo leert het buitenland Indonesië kennen, en leren ze wat ons land allemaal te bieden heeft." En het feit dat Nederland niet bij de inauguratie is uitgenodigd, is een van de signalen van de omvang van Prabowo's ambities.

EPA Aamhangers van Prabowo bij de inauguratie

Nederland overgeslagen

Tijdens een reis voorafgaand aan zijn inauguratie ging Prabowo op bezoek bij president Macron in Frankrijk, president Erdogan in Turkije en bij president Putin in Moskou. Hoewel Nederland open stond voor zijn bezoek, sloeg hij Den Haag over.

Volgens Indonesische diplomaten is de relatie met Nederland nog altijd heel goed en belangrijk. Maar Nederland moet weten dat Indonesië zichzelf nu ziet als een land van een groter kaliber. Een potentiële wereldmacht, zelfs.

Potentieel. Want Indonesië heeft nog te veel problemen om zichzelf al een wereldmacht te noemen. "De gezondheidszorg is hier nog niet zo goed als in andere landen. Ook het onderwijs niet. En er zijn nog altijd veel arme mensen in Indonesië," zeggen Prabowo's aanhangers op de stoep. "Dus hij moet stap voor stap regeren. Eerst de problemen in ons land oplossen, en dan pas op het wereldtoneel groter worden."