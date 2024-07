AFP De president in zijn nieuwe paleis

President Indonesië overnacht in nieuw paleis in nieuwe hoofdstad: 'Niet goed geslapen'

De Indonesische president Joko Widodo heeft voor het eerst een nacht doorgebracht in het gloednieuwe presidentieel paleis in de nieuwe hoofdstad Nusantara. Het was nog even wennen: tegen lokale journalisten zei de president dat hij niet goed had geslapen, hoewel hij blij was dat het internet, water en elektriciteit werkten.

Het gebrek aan deze voorzieningen vertraagde het plan om het paleis eerder te betrekken. De president zei dat hij de duizenden arbeidskrachten niet in de weg wilde lopen tijdens zijn bezoek. "Er wordt nog hard gewerkt", stelde hij. "Ik hoop dat wij ze niet voor de voeten lopen."

Het gebouw moet het middelpunt worden van de nieuwe stad en is zo ontworpen dat het de vorm heeft van de nationale mythische vogel, de Garoeda. Alleen al voor de vleugels van de vogel worden 4650 stalen platen gebruikt.

De president zei dat hij de aanwezige journalisten nog niet veel van het paleis kon laten zien omdat er in en om het gebouw nog veel bouwvakkers aan het werk zijn. Hij vertelde niet hoelang hij in het paleis zou blijven bivakkeren.

De president vertelde journalisten dat het nog wel een tijd zal duren voor de bouw klaar is:

0:25 Dit wordt de nieuwe hoofdstad van Indonesië: 'Een gigantisch project'

Indonesië is twee jaar geleden midden in de jungle op het eiland Borneo begonnen met de bouw van de stad Nusantara. De huidige hoofdstad Jakarta, zo'n 1200 kilometer verderop op het eiland Java, zakt namelijk steeds verder onder de zeespiegel en kampt met verkeersproblemen en vervuilde lucht. Daarom heeft Indonesië besloten een nieuwe hoofdstad te bouwen.

Nusantara moet het voorbeeld worden van de toekomst en duurzaamheid. Zo moet de stad klimaatneutraal worden en moeten de bewoners zich met elektrisch openbaar vervoer kunnen verplaatsen. De natuur waar de stad uit de grond gestampt wordt, blijft volgens Indonesië zo veel mogelijk gespaard en de stad zelf zou vooral op groene energie draaien. Of dit haalbaar is, is onduidelijk, omdat in het gebied de grootste steenkoolreserves van de wereld liggen.

Het plan is dat Jakarta het het zakelijke centrum van Indonesië blijft en de nieuwe hoofdstad vooral het administratieve hart van het land wordt. De bedoeling is dat de stad dit jaar open gaat, maar in 2045 hoeft de stad pas af te zijn.

AFP Het paleis in de nieuwe hoofdstad Nusantara

De bouw van de nieuwe stad kost tientallen miljarden euro's, waarvan slechts twintig procent betaald wordt door de Indonesische overheid zelf. De overige tachtig procent moeten worden betaald door particuliere investeerders en samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven.

Dit gaat niet zoals de overheid hoopte. De bouw heeft al veel vertraging opgelopen door stortbuien die wateroverlast veroorzaakten, een gebrek aan investeerders en een tekort aan bouwmaterialen. Er zijn daarnaast veel zorgen over corruptie, waar het land veel last van heeft.

De president zal overigens niet lang in het nieuwe paleis wonen. Eind dit jaar neemt de nieuw gekozen president Prabowo Subianto het stokje van Joko Widodo over. Prabowo heeft toegezegd de plannen voor de bouw van de nieuwe stad door te zetten.

Op 17 augustus, als Indonesië Onafhankelijkheidsdag viert, wordt de stad Nusantara officieel geopend.