Skyline Den Haag verandert door hoogbouw: 'Stad kan forse groei aan'

De hoogte in

De skyline gaat er anders uitzien doordat er vooral in de hoogte wordt gebouwd. Zo heeft gebouw The Grace met twee woontorens van ruim 150 meter en 180 meter hoog plek voor 1304 woningen. Ook komen er winkels, horeca en kantoren in het pand. Naar verwachting is The Grace in 2029 klaar.

De Escher Gardens komen naast station Hollands Spoor. Het worden twee woontorens van 156 meter en 165 meter hoog. Daarin komen 1250 woningen, kantoorruimte en plek voor voorzieningen zoals winkels en horeca. Naar verwachting start de bouw van de torens in 2026 en zijn ze eveneens in 2029 klaar.

Tegenover de MegaStores aan de Waldorpstraat komt de Waldorp Four. Dat zijn vier nieuwe woontorens met ongeveer 1170 woningen, waaronder sociale huurwoningen en studentenwoningen. Ook komt er ruimte voor bedrijven en voorzieningen. De verwachting is dat de bouw in 2028 klaar is.