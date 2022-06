Gemeente Den Haag/Mecanoo

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 22:40 The Grace wordt hoogste gebouw van Den Haag, ruimte voor 1400 woningen

De gemeenteraad in Den Haag is akkoord gegaan met de bouw van het nieuwe hoogste gebouw van de stad. In het complex The Grace komen ruim 1400 huurwoningen.

The Grace bestaat uit twee torens, een van ruim 150 meter hoog en de andere van meer dan 180 meter. De ministeries aan de Turfmarkt zijn 146 meter hoog en verliezen dus hun titel als hoogste gebouw van Den Haag, weet Omroep West.

Huizentekort

Tijdens een gemeenteraadsvergadering kwamen vanavond ook bezwaren ter sprake, zoals toename van windoverlast. "Maar voor ons is de komst van 1400 woningen belangrijker dan windhinder", aldus raadslid Joren Noorlander van D66. Een ander punt van kritiek was het beperkte aantal parkeerplaatsen die bewoners straks hebben.

Hart voor Den Haag, de grootste partij in de raad, heeft nog altijd veel bezwaren tegen de bouw van The Grace. "Er is nu nog veel niet geregeld. Zoals groen en voorzieningen", zei raadslid Constant Martini. Toch stemde ook die partij in, vanwege het grote tekort aan woningen in de stad.

2025

In The Grace komen in totaal 1411 huurwoningen. 30 procent daarvan wordt sociale huurwoning en 20 procent appartement in het middensegment. Het resterende deel wordt een woning in de vrije sector.

De bouw van het complex kost ongeveer 250 miljoen euro. De bedoeling is dat nog dit jaar wordt begonnen met de bouw. The Grace zou in 2025 klaar moeten zijn.