Gemeente Den Haag gaat komende jaren 20.000 woningen bouwen

De gemeente Den Haag gaat duizenden woningen en kantoren bouwen in de driehoek tussen de grotere stations in de stad. De gemeenteraad had eerder nog moeite met de voorstellen, maar een meerderheid heeft vanavond ingestemd met de plannen.

Er wordt al jaren gesproken over de bouwplannen in wat het Central Innovation District (CID) heet. Dat is het gebied tussen grofweg de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. In het gebied moeten de komende twintig jaar meer dan 20.000 woningen, 21 voetbalvelden aan winkels en andere commerciële voorzieningen en negentig voetbalvelden aan kantoren verrijzen. Omdat er in dat deel van de stad weinig ruimte is, zou het flink de hoogte in moeten.

Tot nu toe waren de gemeenteraad en bewoners van de omliggende wijken kritisch over de plannen van wethouder Anne Mulder, schrijft Omroep West. Ze vreesden dat er wel woontorens van meer dan honderd meter hoog zouden verrijzen, maar dat er een gebrek aan groen, voorzieningen en scholen zou ontstaan.

'Zorgen zijn weggenomen'

Toen bleek dat de raad de voorstellen daarom niet zou steunen, nam Mulder ze begin februari terug. Eind mei maakte hij duidelijk dat hij de politiek veel meer invloed wil geven. De raad zou voortaan beter op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen in het gebied en krijgt ook meer momenten om bij te sturen.

Toch bleek anderhalve week geleden dat de gemeenteraad, inclusief de coalitiepartijen, nog niet gerust was gesteld. Mulder paste daarop zijn voorstel aan en voegde een paar nadrukkelijke wensen van de politiek toe.

Voor veel partijen in de raad zijn die toevoegingen voldoende om de plannen te steunen. "Onze zorgen zijn weggenomen", aldus VVD-raadslid Jan Pronk. Hij pleitte de afgelopen tijd vaak voor verdere aanpassing van het voorstel.

Gematigd positief

De bewoners van de wijken om het gebied heen zijn gematigd positief, zegt Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout. Dat komt doordat de normen voor maatschappelijke voorzieningen strenger zijn geworden: daar moeten er meer van komen. "Meer dan dit kan er op dit moment niet worden bereikt. De politiek heeft nu ook heel wat hengsels en handvatten om de controlerende rol te kunnen uitvoeren."

Mede daarom heeft een meerderheid de raad donderdagavond ingestemd met de plannen. Een belangrijk moment, zegt wethouder Mulder. Daarom heeft hij er ook geen moeite mee dat hij de voorstellen de afgelopen tijd nog moest aanpassen.

Zoeken naar draagvlak

"Dit is een belangrijk debat. Het gaat over de toekomst van de stad. Daarom moet je dat goed doen en ook zoeken naar draagvlak, want deze kans krijg je maar een keer. Ik zit hier ook niet om plannen door te drammen. Als iedereen meedoet, worden die juist beter."

Volgens Mulder is het belangrijk om de komende decennia in het gebied te gaan bouwen. "Den Haag kampt met woningnood. We willen niet terugkachelen en weer krimpen zoals in de jaren 70 van de vorige eeuw. Tegelijk willen we dit doen op een manier die bij de stad past."