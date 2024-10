Tennisster Lamens wint in Osaka haar eerste WTA-toernooi

Suzan Lamens heeft het WTA-toernooi van Osaka gewonnen. De nummer 125 van de wereld was in de finale met 6-0, 6-4 te sterk voor de Australische Kimberly Birrell (WTA-150).

Voor de 25-jarige Lamens is het haar eerste titel op WTA-niveau. Eerder dit jaar boekte ze op een niveau lager (WTA 125) al wel een toernooizege. Ze won het graveltoernooi in het Portugese Oeiras.

Arantxa Rus was de laatste Nederlandse tennisster die een WTA-toernooi won. In 2023 schreef ze in Hamburg haar enige WTA-titel op haar naam.