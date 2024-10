NOS Nieuws • vandaag, 18:35 Slechte ervaringen met cosmetische ingrepen: 'Ik kreeg illegale silicone fillers' Sona Boker

Filler- en botoxbehandelingen zijn populairder dan ooit: in de afgelopen drie jaar is het aantal behandelingen in Nederland verdubbeld, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC Rotterdam. Sociale media spelen volgens cosmetisch arts en Erasmus MC-onderzoeker Tom Decates een belangrijke rol in de stijging van het aantal ingrepen. Zo staan TikTok en Instagram vol met promoties en ervaringen.

Alleen mensen die een artsenopleiding hebben gevolgd en een BIG-registratie hebben, mogen fillers en botox injecteren. Toch zijn er ook mensen die dit zonder bevoegdheid doen. Hoewel het volgens Decates in de meeste gevallen gewoon goed gaat, worden er regelmatig fouten gemaakt - vooral door mensen die hier helemaal niet voor zijn opgeleid. Maar ook bij bekende klinieken schijnt het soms mis te gaan.

We spraken drie mensen over hun slechte ervaring.

Eigen beeld Melle

Melle van Rooijen (25)

Melle van Rooijen organiseert sinds zes jaar medische trips naar Turkije, omdat hij het belangrijk vindt dat mensen veilig worden begeleid. Hij heeft zelf een slechte ervaring gehad.

"Toen ik net achttien was, kwam ik in contact met een destijds bekende kliniek in Nederland", vertelt hij. "De arts bood mij gratis lipfillers aan in ruil voor promotie op mijn socialmediakanalen. Dat vond ik natuurlijk geweldig, vooral op die leeftijd. De arts vertelde mij dat er een filler is die heel lang blijft, heel veel bekende Nederlanders zouden deze ook gebruiken. Het klonk geweldig en ik was ook blij met het resultaat: volle lippen."

"Jaren later viel het mij op dat lipfillers bij iedereen wegtrekken na een aantal maanden tot jaren, terwijl het bij mij niet verminderde. Ik hou best van het extreme, maar het is niet meer de look waarvoor ik wil gaan."

"Een tijdje terug sprak ik mijn huidige arts uit Turkije, met wie ik samenwerk op de medische trips. Hij vond het gek dat mijn fillers niet afzwakken en onderzocht wat er is gespoten. Er bleken illegale silicone fillers in mijn lippen te zijn gespoten, iets wat al jaren verboden is. Het verwijderen moet operatief gebeuren. Daarbij wordt van mondhoek tot mondhoek een snee gemaakt, zowel boven als beneden, wat betekent dat ik er een heel groot litteken aan overhoud."

"Mijn arts zegt dat het verstandig is, omdat het zich binnen mijn lichaam kan verplaatsen. Maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik had mij destijds beter moeten verdiepen en informeren."

Eigen beeld Lana

Lana Zwart (24)

Lana Zwart heeft in de afgelopen jaren meerdere cosmetische ingrepen ondergaan. De meeste gingen goed, een niet.

"In 2019 ging ik naar een bekende kliniek voor een Russische lipfillertechniek. Hoewel ik er door hun naamsbekendheid vertrouwen in had dat het goed zat, heb ik de desbetreffende arts gevraagd of ze zeker wist dat ze deze techniek kon toepassen. Ik was vaker bij die arts geweest voor andere behandelingen en daar was ik tevreden over."

"Toen de arts de fillers erin had gespoten, was ik niet echt tevreden. Het was niet helemaal wat ik ervan verwachtte. Een aantal maanden later ben ik naar een andere arts gegaan. Ze schrok ervan, omdat de filler blijkbaar in de verkeerde huidlaag was gespoten. Het laten oplossen van de filler zou mij heel veel pijn doen, waardoor ze mij aanraadde om het te masseren in de hoop dat het omhoog zou gaan."

"Ik voelde me heel rot. Het masseren werkte niet goed, ik heb jaren gewacht tot het vanzelf minder werd en het toen laten oplossen. Sindsdien ben ik heel voorzichtig voordat ik besluit door welke arts ik iets laat doen. Ik doe tien keer beter onderzoek en wil foto's en ervaringen van anderen zien voordat ik ergens aan begin. Ik heb mijn lesje wel geleerd."

ANP Stephanie Tency

Stephanie Tency (33)

Influencer en voormalig Miss Universe Nederland Stephanie Tency maakte afgelopen maand de documentaire Misslukt, waarin ze openhartig is over de gevaren van ingrepen.

"Ik kreeg regelmatig gratis botox-behandelingen aangeboden. Er is een keer verkeerd geïnjecteerd, waardoor ik een half jaar scheef lachte. Online probeer ik te laten zien dat dingen mis kunnen gaan. We moeten ons bewust zijn van de invloed die we hebben op jonge meiden. Doe goed vooronderzoek, want je raakt er verslaafd aan."

In de video vertelt Stephanie meer over haar ervaringen:

