Fillers en botox populairder dan ooit; ook meer misstanden

Het aantal mensen dat een cosmetische ingreep laat doen, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC Rotterdam. Zo werden in 2019 in Nederland 250.000 behandelingen met botox uitgevoerd, in 2022 was dat aantal gestegen tot 550.000. Ook het aantal filler-behandelingen is gestegen: van 162.000 in 2019 naar 294.000 in 2022.