ANP Team Nieuw-Zeeland in de America's Cup

NOS Sport • vandaag, 15:32 Nieuw-Zeelandse zeilers winnen met overmacht voor derde keer op rij America's Cup

De zeilers van Nieuw-Zeeland hebben voor de derde keer op rij de America's Cup gewonnen. Tegenstander Groot-Brittannië stond voor het eerst in 60 jaar in deze finale.

In deze prestigieuze zeilrace, dit jaar gehouden in Barcelona, kenmerken baanbrekende technologieën het gevecht op het water. De boten zijn gebouwd om over het water te vliegen, dankzij speciale draagvleugels.

Dat maakt het een dure sport en een het resultaat van teamwork op alle fronten. De Britse boot werd gebouwd dankzij de inbreng van miljardair Jim Ratcliffe en met de hulp van het Formule 1-team van Mercedes.

Zevende overwinning

Voorafgaand aan deze laatste finalerace was Nieuw-Zeeland de gedoodverfde winnaar. Het land begon met een stand van 6-2 aan de laatste dag van deze 37ste editie van de America's Cup. Zeven gewonnen finaleraces was genoeg.

De Britten verloren de eerste vier races, maar brachten woensdag de spanning terug door zowel de vijfde als zesde race te winnen. In de zevende en achtste race kregen ze echter een flinke tik van de 'Kiwi's'.

Ook vandaag ging Nieuw-Zeeland oppermachtig van start en moesten de Britten toezien hoe de Nieuw-Zeelanders opnieuw rap een voorsprong namen.

ANP Team Groot-Brittannië vliegt over het water met hulp van het Formule 1-team van Mercedes

In de derde leg (van zes totaal) kwamen de Britten eindelijk gevaarlijk dichtbij, toen de wind opbouwde. Maar de euforie was van korte duur. Nieuw-Zeeland was gewoonweg niet te kloppen en kwam 37 seconden sneller over de finish.

Onder de indruk

Voor de Britten was het de eerste keer sinds 1964 dat ze weer eens in de finale van de America's Cup stonden, de wedstrijd die ze 173 jaar geleden zelf bedachten en die ongeveer eens in de vier jaar wordt gehouden.

De Britse topzeiler Sir Ben Ainslie was onder de indruk van tegenstander Nieuw-Zeeland. "Ze zijn in mijn ogen het beste team ooit. Ik ben heel blij dat we zo ver zijn gekomen. Maar uiteindelijk heeft het beste team gewonnen."