ANP Yanne Dorenbos

NOS Wielrennen • vandaag, 14:20 Baanwielrenner Dorenbos begint WK-omnium met winst op scratch

Baanwielrenner Yanne Dorenbos is bij de WK in het Deense Ballerup uitstekend begonnen aan het omnium. De Nederlander won de scratch, het eerste onderdeel van de vierkamp. Hij maakte onderdeel uit van een kopgroep van zeven en reed daar in de laatste ronde uit weg.

Later vandaag rijdt Dorenbos de drie andere onderdelen. Degene die na het vierde onderdeel de meeste punten heeft verzameld, wint de wereldtitel.

Later in het middagprogramma volgt de temporace. In het avondprogramma staan de afvalkoers (19.50 uur) en de allesbepalende puntenkoers (21.05 uur) op het programma.

WK baanwielrennen live bij de NOS De wereldkampioenschappen duren tot en met zondag en zijn live te volgen bij de NOS via NPO 3 en een livestream. Zaterdag zijn de medaille-onderdelen in de avond en begint de tv-uitzending op NPO 3 om 20.00 uur. Via een livestream zijn er al vanaf 18.30 uur beelden te zien.

Op de EK in Apeldoorn in januari van dit jaar reed Dorenbos ook het omnium. Ook toen won hij de scratch. Toch betekende dat geen medaille voor Dorenbos. Hij eindigde de temporace als tweede en werd vijfde in de afvalkoers, waardoor hij als tweede aan de puntenkoers begon.

Daar glipte een medaille echter door zijn vingers. De intussen 24-jarige duurrenner uit Castricum eindigde dat EK als vierde.

2:09 WK baanwielrennen uitgelegd: zo werkt het omnium