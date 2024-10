Lavreysen snelste in sprintkwalificatie op WK baan, vrouwen uitgeschakeld op tijdrit

Harrie Lavreysen heeft in de sprintkwalificatie bij de WK baanwielrennen de snelste tijd gereden. De Nederlandse sprinter probeert vandaag een plek te bemachtigen in de halve finales van het individuele sprinttoernooi, die zondag worden verreden.

Ook op dit onderdeel is hij topfavoriet: sinds 2019 is hij op elk WK de beste geweest en afgelopen zomer veroverde hij in Parijs zijn tweede olympische titel op de sprint.

Ruim 77 kilometer per uur

Lavreysen wil deze zaterdag vooral gebruiken om te herstellen van zijn inspanningen eerder deze week. Het noteren van de snelste tijd - hij werkte de 200 meter met vliegende start af met een gemiddelde snelheid van ruim 77 kilometer per uur - werkt wat dat betreft in zijn voordeel: de top vier van de kwalificatie plaatst zich direct voor de achtste finales.

Lavreysen jaagt in het sprinttoernooi op zijn zestiende wereldtitel op de baan. Vrijdag won hij zijn vijftiende en verbrak hij het record van Arnaud Tournant (veertien), waardoor de Nederlandse topsprinter de meeste wereldtitels heeft bemachtigd in de ruim honderdjarige geschiedenis van het evenement. Op de WK in Ballerup greep hij wereldtitels in de teamsprint en - bij zijn debuut - de kilometertijdrit.